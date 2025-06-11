«Калифорнийский губернатор хочет поставить Трампа на место»
Конфликт с Дональдом Трампом привлек внимание мировых СМИ к Гэвину Ньюсому
Беспорядки в Калифорнии и противостояние местных властей с президентом Трампом не сходят с первых полос многих газет мира. Многие обозреватели уже называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома лидером оппозиции, но отмечают, что политические риски для него также растут.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Ньюсом позиционирует себя как лидера оппозиции на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе
Это очень важный момент для Ньюсома, которого многие видят как главного потенциального кандидата в президенты от Демократической партии. Он включился в конфликт, чтобы позиционировать себя как лидера оппозиции. Этот момент представляет собой как новые возможности, так и политическую опасность для лидера самого густонаселенного штата страны. Трамп уже обвинил Гэвина Ньюсома в поощрении насилия и беспорядков, которые, по его словам, местные власти не смогли контролировать. Боксерский ответ Ньюсома на провокации Трампа порадовал сердца демократов, жаждущих крестоносца. Но в то время, когда Ньюсом пытается смягчить свой имидж, игра на демократическую базу рискует закрепить за ним репутацию левацкого прогрессиста и ассоциировать его с образами городских беспорядков.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Ньюсом заявил, что Трамп разрушает американскую демократию
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал американцев противостоять президенту Трампу в своем обращении, транслировавшемся по национальному телевидению. Политическое противостояние предоставило господину Ньюсому более широкие возможности, и он в течение нескольких дней дискутировал с господином Трампом и республиканцами в интервью и в социальных сетях. После выступления Ньюсома некоторые республиканцы высмеяли губернатора за проблемы со звуком, возникшие во время трансляции его речи. Джеймс Галлахер, лидер республиканцев в ассамблее штата Калифорния, подверг критике губернатора, указав на строгие антиковидные правила, введенные им в Калифорнии во время пандемии.
BBC (Лондон, Великобритания)
Ньюсом обращается к Калифорнии — и всей стране
Его телевизионное обращение, вероятно, было также направлено на гораздо более широкую национальную аудиторию. И его послание таково: если президент может использовать свою исполнительную власть в Калифорнии, это может произойти и в вашем штате. Это может стать политически определяющим моментом для губернатора Калифорнии, который, по слухам, присматривается к кандидатуре президента на выборах 2028 года. Демократическая партия изо всех сил пытается найти сильного лидера после поражения на выборах в ноябре прошлого года, и Ньюсом может стать лицом возрожденного движения сопротивления Трампу.
Daily Mail (Лондон, Великобритания)
Первая леди Калифорнии игнорирует вызванный беспорядками кризис, отправившись за покупками в Беверли-Хиллз
Ее муж во второй раз в этом году борется за свою жизнь на политическом поприще, а их штат охватил очередной кризис. Но первая леди Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом в понедельник проигнорировала хаос, когда вышла в осажденный Лос-Анджелес. 50-летняя Дженнифер была замечена в One Beverly Hills — роскошном комплексе оздоровительных центров и спа в самом эксклюзивном почтовом индексе города. Она была одета соответственно: кроссовки Common Project за $500 и сумка Goyard за $2500. Ее телохранитель шел за ней, пока она смущенно улыбалась. Дженнифер Сибел Ньюсом, режиссер документальных фильмов, казалась оптимистичной и спокойной.
Der Standard (Вена, Австрия)
Калифорнийский губернатор Ньюсом хочет поставить Трампа на место
Недавняя эскалация в Лос-Анджелесе усиливает и без того ожесточенное противостояние между Ньюсомом и президентом США. Во многих отношениях Ньюсом в чистом виде анти-Трамп. Политическая позиция губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома представляет собой все то, что ненавидит президент Дональд Трамп. Но именно преследования иммигрантов, которые стали подоплекой эскалации на улицах Лос-Анджелеса, до крайности обострили конфликт между президентом-республиканцем и губернатором-демократом: Ньюсом обличает развертывание Национальной гвардии как незаконное и называет его «действиями диктатора». Трамп же выразил симпатию предложению арестовать Ньюсома.
The Times of India (Мумбай, Индия)
«Работайте лучше»: Дональд Трамп утверждает, что звонил Гэвину Ньюсому по поводу беспорядков в Лос-Анджелесе; губернатор Калифорнии говорит, что «даже не получал голосовой почты»
Президент США Дональд Трамп во вторник усилил напряженность в отношениях с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, сказав, что лично звонил тому, чтобы раскритиковать его управление штатом. Ньюсом, однако, категорически отрицает, что это произошло. Выступая в Форт-Брэгге, Трамп назвал Лос-Анджелес «мусорной кучей», пообещав «освободить» город от преступных элементов. Изображение (Лос-Анджелеса.— “Ъ”) Трампом противоречит реальности этого богатого города, где средний дом стоит $1 млн, но соответствует его продолжающимся попыткам представить города, во главе которых стоят демократы, как охваченные беззаконием.