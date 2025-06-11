«Калифорнийский губернатор хочет поставить Трампа на место»

Беспорядки в Калифорнии и противостояние местных властей с президентом Трампом не сходят с первых полос многих газет мира. Многие обозреватели уже называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома лидером оппозиции, но отмечают, что политические риски для него также растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters

Ньюсом позиционирует себя как лидера оппозиции на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе

Это очень важный момент для Ньюсома, которого многие видят как главного потенциального кандидата в президенты от Демократической партии. Он включился в конфликт, чтобы позиционировать себя как лидера оппозиции. Этот момент представляет собой как новые возможности, так и политическую опасность для лидера самого густонаселенного штата страны. Трамп уже обвинил Гэвина Ньюсома в поощрении насилия и беспорядков, которые, по его словам, местные власти не смогли контролировать. Боксерский ответ Ньюсома на провокации Трампа порадовал сердца демократов, жаждущих крестоносца. Но в то время, когда Ньюсом пытается смягчить свой имидж, игра на демократическую базу рискует закрепить за ним репутацию левацкого прогрессиста и ассоциировать его с образами городских беспорядков.

Ньюсом заявил, что Трамп разрушает американскую демократию

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал американцев противостоять президенту Трампу в своем обращении, транслировавшемся по национальному телевидению. Политическое противостояние предоставило господину Ньюсому более широкие возможности, и он в течение нескольких дней дискутировал с господином Трампом и республиканцами в интервью и в социальных сетях. После выступления Ньюсома некоторые республиканцы высмеяли губернатора за проблемы со звуком, возникшие во время трансляции его речи. Джеймс Галлахер, лидер республиканцев в ассамблее штата Калифорния, подверг критике губернатора, указав на строгие антиковидные правила, введенные им в Калифорнии во время пандемии.

Ньюсом обращается к Калифорнии — и всей стране

Его телевизионное обращение, вероятно, было также направлено на гораздо более широкую национальную аудиторию. И его послание таково: если президент может использовать свою исполнительную власть в Калифорнии, это может произойти и в вашем штате. Это может стать политически определяющим моментом для губернатора Калифорнии, который, по слухам, присматривается к кандидатуре президента на выборах 2028 года. Демократическая партия изо всех сил пытается найти сильного лидера после поражения на выборах в ноябре прошлого года, и Ньюсом может стать лицом возрожденного движения сопротивления Трампу.

Первая леди Калифорнии игнорирует вызванный беспорядками кризис, отправившись за покупками в Беверли-Хиллз

Ее муж во второй раз в этом году борется за свою жизнь на политическом поприще, а их штат охватил очередной кризис. Но первая леди Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом в понедельник проигнорировала хаос, когда вышла в осажденный Лос-Анджелес. 50-летняя Дженнифер была замечена в One Beverly Hills — роскошном комплексе оздоровительных центров и спа в самом эксклюзивном почтовом индексе города. Она была одета соответственно: кроссовки Common Project за $500 и сумка Goyard за $2500. Ее телохранитель шел за ней, пока она смущенно улыбалась. Дженнифер Сибел Ньюсом, режиссер документальных фильмов, казалась оптимистичной и спокойной.

Калифорнийский губернатор Ньюсом хочет поставить Трампа на место

Недавняя эскалация в Лос-Анджелесе усиливает и без того ожесточенное противостояние между Ньюсомом и президентом США. Во многих отношениях Ньюсом в чистом виде анти-Трамп. Политическая позиция губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома представляет собой все то, что ненавидит президент Дональд Трамп. Но именно преследования иммигрантов, которые стали подоплекой эскалации на улицах Лос-Анджелеса, до крайности обострили конфликт между президентом-республиканцем и губернатором-демократом: Ньюсом обличает развертывание Национальной гвардии как незаконное и называет его «действиями диктатора». Трамп же выразил симпатию предложению арестовать Ньюсома.

«Работайте лучше»: Дональд Трамп утверждает, что звонил Гэвину Ньюсому по поводу беспорядков в Лос-Анджелесе; губернатор Калифорнии говорит, что «даже не получал голосовой почты»

Президент США Дональд Трамп во вторник усилил напряженность в отношениях с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, сказав, что лично звонил тому, чтобы раскритиковать его управление штатом. Ньюсом, однако, категорически отрицает, что это произошло. Выступая в Форт-Брэгге, Трамп назвал Лос-Анджелес «мусорной кучей», пообещав «освободить» город от преступных элементов. Изображение (Лос-Анджелеса.— “Ъ”) Трампом противоречит реальности этого богатого города, где средний дом стоит $1 млн, но соответствует его продолжающимся попыткам представить города, во главе которых стоят демократы, как охваченные беззаконием.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик