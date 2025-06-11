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«Калифорнийский губернатор хочет поставить Трампа на место»

Конфликт с Дональдом Трампом привлек внимание мировых СМИ к Гэвину Ньюсому

Беспорядки в Калифорнии и противостояние местных властей с президентом Трампом не сходят с первых полос многих газет мира. Многие обозреватели уже называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома лидером оппозиции, но отмечают, что политические риски для него также растут.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Ньюсом позиционирует себя как лидера оппозиции на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе

Это очень важный момент для Ньюсома, которого многие видят как главного потенциального кандидата в президенты от Демократической партии. Он включился в конфликт, чтобы позиционировать себя как лидера оппозиции. Этот момент представляет собой как новые возможности, так и политическую опасность для лидера самого густонаселенного штата страны. Трамп уже обвинил Гэвина Ньюсома в поощрении насилия и беспорядков, которые, по его словам, местные власти не смогли контролировать. Боксерский ответ Ньюсома на провокации Трампа порадовал сердца демократов, жаждущих крестоносца. Но в то время, когда Ньюсом пытается смягчить свой имидж, игра на демократическую базу рискует закрепить за ним репутацию левацкого прогрессиста и ассоциировать его с образами городских беспорядков.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Ньюсом заявил, что Трамп разрушает американскую демократию

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал американцев противостоять президенту Трампу в своем обращении, транслировавшемся по национальному телевидению. Политическое противостояние предоставило господину Ньюсому более широкие возможности, и он в течение нескольких дней дискутировал с господином Трампом и республиканцами в интервью и в социальных сетях. После выступления Ньюсома некоторые республиканцы высмеяли губернатора за проблемы со звуком, возникшие во время трансляции его речи. Джеймс Галлахер, лидер республиканцев в ассамблее штата Калифорния, подверг критике губернатора, указав на строгие антиковидные правила, введенные им в Калифорнии во время пандемии.

BBC (Лондон, Великобритания)

Ньюсом обращается к Калифорнии — и всей стране

Его телевизионное обращение, вероятно, было также направлено на гораздо более широкую национальную аудиторию. И его послание таково: если президент может использовать свою исполнительную власть в Калифорнии, это может произойти и в вашем штате. Это может стать политически определяющим моментом для губернатора Калифорнии, который, по слухам, присматривается к кандидатуре президента на выборах 2028 года. Демократическая партия изо всех сил пытается найти сильного лидера после поражения на выборах в ноябре прошлого года, и Ньюсом может стать лицом возрожденного движения сопротивления Трампу.

Daily Mail (Лондон, Великобритания)

Первая леди Калифорнии игнорирует вызванный беспорядками кризис, отправившись за покупками в Беверли-Хиллз

Ее муж во второй раз в этом году борется за свою жизнь на политическом поприще, а их штат охватил очередной кризис. Но первая леди Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом в понедельник проигнорировала хаос, когда вышла в осажденный Лос-Анджелес. 50-летняя Дженнифер была замечена в One Beverly Hills — роскошном комплексе оздоровительных центров и спа в самом эксклюзивном почтовом индексе города. Она была одета соответственно: кроссовки Common Project за $500 и сумка Goyard за $2500. Ее телохранитель шел за ней, пока она смущенно улыбалась. Дженнифер Сибел Ньюсом, режиссер документальных фильмов, казалась оптимистичной и спокойной.

Der Standard (Вена, Австрия)

Калифорнийский губернатор Ньюсом хочет поставить Трампа на место

Как развивается конфликт между президентом США и губернатором Калифорнии

Недавняя эскалация в Лос-Анджелесе усиливает и без того ожесточенное противостояние между Ньюсомом и президентом США. Во многих отношениях Ньюсом в чистом виде анти-Трамп. Политическая позиция губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома представляет собой все то, что ненавидит президент Дональд Трамп. Но именно преследования иммигрантов, которые стали подоплекой эскалации на улицах Лос-Анджелеса, до крайности обострили конфликт между президентом-республиканцем и губернатором-демократом: Ньюсом обличает развертывание Национальной гвардии как незаконное и называет его «действиями диктатора». Трамп же выразил симпатию предложению арестовать Ньюсома.

The Times of India (Мумбай, Индия)

«Работайте лучше»: Дональд Трамп утверждает, что звонил Гэвину Ньюсому по поводу беспорядков в Лос-Анджелесе; губернатор Калифорнии говорит, что «даже не получал голосовой почты»

Президент США Дональд Трамп во вторник усилил напряженность в отношениях с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, сказав, что лично звонил тому, чтобы раскритиковать его управление штатом. Ньюсом, однако, категорически отрицает, что это произошло. Выступая в Форт-Брэгге, Трамп назвал Лос-Анджелес «мусорной кучей», пообещав «освободить» город от преступных элементов. Изображение (Лос-Анджелеса.— “Ъ”) Трампом противоречит реальности этого богатого города, где средний дом стоит $1 млн, но соответствует его продолжающимся попыткам представить города, во главе которых стоят демократы, как охваченные беззаконием.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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