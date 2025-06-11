Новый терминал аэропорта Краснодара планируют достроить в 2027 году

Строительство терминала нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Краснодара планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба холдинга «Аэродинамика» Фото: пресс-служба холдинга «Аэродинамика»

Сейчас на объекте завершены монолитные работы, продолжается строительство внутренних стен, монтаж фасада, металлоконструкций, систем отопления и коммуникаций. Ведутся работы по остеклению и прокладке инженерных сетей, а также возводится административное здание.

До конца 2025 года на объекте планируют завершить монтаж декоративной кровли и наружных инженерных сетей, после чего начнется благоустройство прилегающей территории, включая обустройство парковок и подъездных дорог.

Кроме того, в текущем году планируют приступить к строительству пассажирского перрона площадью 193 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание 28 стоянок для воздушных судов и трех рулежных дорожек. Подрядчиком выступает компания «Дороги и мосты».

Строительство нового терминала стартовало в октябре 2023 года. В марте 2024 года Минэкономразвития РФ, администрация Краснодарского края и аэропорт заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Проект входит в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года и рассматривается как ключевой элемент Южного экспортно-импортного хаба.

Нурий Бзасежев