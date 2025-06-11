Минспорт решил создать единую организационную структуру по MMA

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о планах создать единую организационную структуру для смешанных единоборств (MMA). Он уточнил, что это связано с высокой травмоопасностью дисциплины и необходимостью навести порядок в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я не разделяю оптимизма вообще в принципе по этому виду единоборств. Учитывая, что он травмоопасен и вызывает иногда неправильные карьерные траектории. Однако это явление есть, у него много поклонников, зрителей, и здесь необходимо навести порядок»,— сказал министр во время правительственного часа в Госдуме (цитата по «РИА Новости»). По его словам, новая структура установит единые правила, обеспечит медицинский контроль и надзор правоохранительных органов.

Он отметил, что сейчас MMA в России развивается бесконтрольно, были случаи гибели спортсменов, в том числе несовершеннолетних. Возвращение международных брендов возможно, но только при соблюдении российского законодательства.