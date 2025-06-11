Главой красноярского МВД назначен Александр Соловьев

ГУ МВД по Красноярскому краю возглавил генерал-майор полиции Александр Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Службу в органах внутренних дел Александр Соловьев начал в 1995 году. В марте 2017-го он возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. С 2021 по 2022 год был министром внутренних дел по Республике Алтай. С 2022-го по 2025 год — замначальника ГУ оперативного реагирования МВД.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце апреля стало известно, что пост начальника главка МВД по Красноярскому краю покидает Александр Речицкий. Он перешел на должность главы ГУ МВД по Ростовской области.

Александра Стрелкова