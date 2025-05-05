Экс-начальник красноярской полиции назначен главой МВД Ростовской области

Главное управление МВД России по Ростовской области возглавил Александр Речицкий, сообщает пресс-служба ведомства. С декабря 2016-го года он занимал пост начальника ГУ МВД по Красноярскому краю.

О том, что 60-летний генерал-лейтенант Александр Речицкий уходит с поста главы красноярского МВД стало известно на прошлой неделе.

Александр Речицкий в 1999 году окончил Академию Управления МВД РФ по специальности «Организация правоохранительной деятельности». Службу в органах начал в 1985 году. В 2007-м возглавил Управление по борьбе с организованной преступностью. С 2011-го по 2016 годы занимал должность министра внутренних дел Адыгеи. Звание генерал-лейтенанта господину Речицкому было присвоено в 2018 году.

Александра Стрелкова