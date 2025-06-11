Сегмент российских производителей телевизоров сократился на 20% в первом квартале

Российские производители телевизоров показали наибольшее падение по итогам первого квартала: выпуск продукции сократился на 20%, продажи — на 11%, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники. Отечественные бренды теперь занимают 39,9% рынка в натуральном выражении и 22,1% в денежном.

При этом устройства «Яндекса» и Sber’a, по данным «М.Видео-Эльдорадо», показали рекордную динамику. Продажи компании «Яндекс» выросли на 32% в штуках и на 55% в деньгах, Sber — на 20% и 58%. Эти результаты превышают среднерыночные показатели, что объясняется успешной интеграцией с фирменными экосистемами — «Алисой» и «Салютом», пишет «Ъ».

Несмотря на успехи отдельных игроков, к концу 2025 года ожидается общее снижение спроса на телевизоры на 15% по сравнению с предыдущим годом, отмечает издание со ссылкой на экспертов. Ключевыми проблемами рынка остаются нехватка вендоров с локализованным производством и дефицит новых поставщиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Телевизоры остывают».