Телевизоры остывают

В первом квартале 2025 года продажи телевизоров в РФ сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% в физическом выражении. Сокращение в сегменте российских устройств составило 20%. Участники рынка отмечают, что растут продажи телевизоров от «Яндекса» и Sber, другие российские предприятия сокращают объем выпуска или закрывают это направление вовсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года продажи телевизоров в РФ в штуках сократились на 12% и на 4% в деньгах, до 1,8 млн устройств и 56,6 млрд руб., рассказал “Ъ” источник на рынке бытовой техники. Больше всего сократился сегмент отечественных телевизоров: на 20% в штуках и на 11% в деньгах, доля российских устройств в общем объеме рынка уменьшилась с 44,4% до 39,9% в штуках и с 23,9% до 22,1% в денежном выражении.

При этом «Яндекс» и Sber (входит в SberDevices), наоборот, наращивают свою долю. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в денежном выражении продажи их устройств выросли до 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Sber вошел в топ-5 брендов по количеству проданных устройств, а "Яндекс" показал темпы роста выше рыночных — на 32% в штуках и на 55% в деньгах, у Sber прирост на 20% и 58% соответственно»,— говорит он.

В середине 2024 года “Ъ” писал, что отечественные предприятия, собирающие ТВ иностранных брендов BBK, Hyundai, Telefunken и др. увеличили объем выпуска устройств на 30−70% на фоне ухода западных конкурентов (см. “Ъ” от 8 июля).

Наибольшее сокращение доли в штуках наблюдается у Xiaomi (-13%), Samsung (-8%) и LG (-30%), добавляет коммерческий директор «Холодильник.Ру» Алексей Погудалов. Среди растущих брендов он называет Sber (+58% год к году) и TCL (+57%). «Рост спроса на отечественные телевизоры связан с активным продвижением брендов "Яндекс" и Sber, эти производители в первую очередь продвигают экосистемы, соответственно "Алису" и "Салют"»,— подчеркивает он, добавляя, что по итогу 2025 года ожидается падение спроса на ТВ на 15% по сравнению с прошлогодним результатом.

В «Яндексе» “Ъ” рассказали, что продажи их устройств по итогам первого квартала 2025 года выросли на 23% год к году. В компании связывают такой результат с новыми моделями телевизоров «Яндекс», представленных в начале 2024 года. В SberDevices заявляют о росте спроса на их телевизоры в первом квартале на 20% в штуках, из-за чего совокупная доля телевизоров Sber достигла 7% российского рынка. «Мы расширили каналы дистрибуции»,— говорят там.

Помимо высокой ключевой ставки ЦБ (20% на 10 июня) российские производители ТВ-устройств столкнулись с финансово-логистическими проблемами, говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин.

«Скорее всего, во втором квартале спад сохранится, так как к текущим условиям добавится сезон низких продаж: в этот период у потребителей меняются приоритеты — они уезжают в отпуска и т. д.»,— говорит он, добавляя, что рост можно увидеть в середине третьего квартала, однако по итогам года продажи окажутся на 10–15% ниже показателей 2024 года.

Сейчас в стране не осталось вендоров с локализованным производством, «Квант» прекратил выпуск отечественных телевизоров, а новых поставщиков не появилось, напоминает директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. Но по ее ожиданиям, по итогам 2025 года рынок ТВ сократится не так значительно — на 10% в штуках и на 5% в деньгах. О том, что «Квант» остановил производство отечественных телевизоров, стало известно в апреле (см. “Ъ” от 9 апреля).

«Из-за сокращения спроса мы были вынуждены сократить объем производства телевизоров в 2025 году на 25%»,— поделился директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. «Однако при снижении ключевой ставки ситуация может измениться»,— подчеркивает он. Также он добавляет, что «Яндекс» и Sber продают телевизоры себе в убыток, из-за удержания цен на свои устройства. По его прогнозу, в текущих условиях спрос на телевизоры в 2025 году сократится на 25% по сравнению с 2024 годом.

Тимофей Корнев