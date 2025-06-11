Иноагента Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам лишения свободы
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-главу ФБК (исключен из реестра иноагентов в связи с ликвидацией, организация признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов) к 18 годам лишения свободы. Слушания проходили в закрытом режиме.
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
Леонида Волкова признали виновным по семи уголовным статьям. Среди них:
- создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ);
- финансирование экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ);
- 18 эпизодов дискредитации российской армии (ст. 207.3 УК РФ);
- два эпизода вандализма по политическим мотивам (ч. 2 ст. 214 УК РФ);
- реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ);
- вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ);
- создание НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ).
Как передает ТАСС, по решению суда из 18 лет лишения свободы пять Леонид Волков должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 2 млн руб. и запретил в течение 6 лет заниматься администрированием сайтов.
С 2019 года Леонид Волков находится за границей. В 2021 году был арестован заочно.