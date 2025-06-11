В Аксайском районе УФАС завело дело на победителя торгов по строительству школы

Сотрудники УФАС России по Ростовской области возбудили дело в отношении победителя торгов по строительству школы на 1 тыс. мест в поселке Темерницком Аксайского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Компания «АСГАРД» предоставила на аукцион фиктивные сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одним из требований муниципалитета к участникам аукциона было наличие опыта выполнения аналогичных работ. Для его подтверждения ООО «АСГАРД» «представило фиктивный договор строительного подряда на сумму около 350 млн. руб. Следовательно, ООО «АСГАРД» ввело в заблуждение заказчика и получило необоснованные преимущества перед другими потенциальными поставщиками», — сообщили в УФАС.

Антимонопольный орган выдал компании соответствующее предупреждение. Но участник торгов его проигнорировал. На этом основании и было возбуждено дело.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Аксайском районе в рамках проекта комплексного развития территории на участке 55 га решили построить многоквартирные дома, два детских сада (каждый – на 385 мест), школу на 1810 учеников, здание пожарного депо, станцию скорой помощи, а также благоустроить территорию.

Наталья Белоштейн