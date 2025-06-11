Путин: рассчитываем на сотрудничество со странами Востока и Юга в образовании

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников третьего Международного форума министров образования в Казани и сообщил, что РФ рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в совместных образовательных проектах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин также заявил, что название «Формируя будущее» в полной мере отражает содержание форума.

«Мы с вами объединены общим устремлением обеспечить доступность и современный, достойный уровень образования. Это ключевое, фундаментальное условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства, роста доходов, качества жизни граждан наших стран», — рассказал президент России.

Господин Путин отметил, что новые подходы, предложенные на обсуждении, должны стать основой для выработки решений в сфере образовательной политики, стимулом для расширения инвестиций страны. Участникам форума нужно искать ответы на сложные проблемы, с которыми сталкиваются национальные системы образования.

Диана Соловьёва