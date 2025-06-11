Парламент Приднестровья вновь ввел режим ЧП в экономике по газу

Парламент Приднестровья на 30 суток ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа, следует из решения Верховного совета республики. Такой режим был введен в Приднестровье в конце 2024 года и впоследствии продлевался пять раз, до 8 июня.

В Верховном совете заявили, что необходимость режима ЧП в экономике обоснована возникшим тяжелым общеэкономическим кризисом. Также в республике отмечается ухудшение социально-экономических показателей, вызванное сокращением поставок природного газа. Решение вступает в силу через 6 часов после опубликования.

Режим чрезвычайного экономического положения ввели в Приднестровье 11 декабря 2024 года. Эта мера была принята на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. В том же месяце «Газпром» сообщил, что останавливает поставки топлива в Молдавию, поскольку «Молдовагаз», с которым у российского концерна заключен контракт до 2026 года, «регулярно не исполняет свои платежные обязательства».

Подробности — в материале «Ъ» «Приднестровью поддают газу с двух сторон».