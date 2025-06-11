Компания из США отсудила компенсацию за использование бренда Levi's

Американская компания Levi Strauss & Co. взыскала 686 тыс. руб. с краснодарского предпринимателя Марины Розенберг за незаконное использование бренда Levi’s. Решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Ответчица не смогла оспорить его в судах апелляционной и кассационной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, компания является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом Levi's. Право использовать бренды истец ответчику не передавал, между тем в ходе контрольной закупки на маркетплейсе Wildberries им были приобретены контрафактные футболки. По данным истца, всего было продано 700 товаров под брендом Levi's.

Ответчица пыталась убедить суд, что подлежащая выплате компенсация многократно превышает стоимость фактически реализованного контрафактного товара, что свидетельствует о том, что размер причиненных правообладателю убытков значительно ниже, чем заявленная к взысканию компенсация.

Марина Розенберг также акцентировала внимание на том, что истец относится к корпорации, находящейся в списке недружественных государств по отношению к Российской Федерации, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Однако суды пришли к выводу, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения.

Иск компании Levi Strauss & Co. удовлетворен в полном объеме.

Levi Strauss & Co — американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско. В 2022 году компания сообщила, что решила покинуть российский рынок после 29 лет работы.

Наталья Решетняк