Власти Уфы и Минска планируют подписать соглашения о сотрудничестве

Администрация Уфы и горисполком Минска собираются утвердить план мероприятий по развитию и расширению межмуниципальных отношений на 2026–2028 годы, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии. Документы должны подписать сити-менеджер башкирской столицы Ратмир Мавлиев и его минский коллега Владимир Кухарев.

Кроме того, главы администраций Калининского, Кировского, Октябрьского и Советского районов Уфы должны договориться о торгово-экономическом сотрудничестве с властями Партизанского района Минска.

Также планируется заключить соглашения между минским отделением Торгово-промышленной палаты Беларуси и Торгово-промышленной палатой Башкирии, администрацией свободной экономической зоны «Минск» и НКО «Ассоциация кластеров Башкирии». Договоры о сотрудничестве подпишут туристско-информационные центры городов, Государственный ансамбль танца Беларуси и уфимский ансамбль танца и пляски «Мирас».

Дни Минска в Уфе проходят в Уфе с 11 по 12 июня.

Идэль Гумеров