Норма содержания нефтепродуктов в Енисее превышена в 40 раз после аварии на теплоходе

Норма содержания нефтепродуктов в реке Енисей после утечки нефтепродуктов в результате аварии на теплоходе оказалась превышена от 14 до 40 раз. Об этом сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.

По данным замминистра, сейчас проверкой аварии занимается краевая прокуратура. По ее результатам будет оценен вред, причиненный реке Енисей.

8 июня в Казачинском пороге Енисея теплоход следуя вниз по течению с двумя порожними баржами повредил корпус, после чего произошла утечка нефтепродуктов. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ст. 247 УК), а также о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта (ст. 263 УК).