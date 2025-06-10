Стрелявший в австрийской школе в Граце оставил прощальное письмо

В доме 21-летнего мужчины, устроившего стрельбу в школе австрийского города Граца, полиция обнаружила прощальное письмо. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Обыск в квартире подозреваемого прошел во второй половине дня, при этом содержание послания пока не разглашается.

Нападение произошло утром 10 июня в школе BORG в Граце. По последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, включая самого нападавшего. Он покончил с собой на месте происшествия. Еще 30 человек получили ранения, среди них 9 находятся в тяжелом состоянии, 1 — в критическом. Власти Австрии объявили трехдневный государственный траур: все флаги приспущены, а публичные мероприятия отменены или перенесены.

Подозреваемый являлся бывшим учеником этой же школы, однако не окончил обучение. При нападении он использовал легально приобретенное оружие — пистолет и дробовик. Мотивы его действий остаются неизвестными, расследование продолжается.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ».