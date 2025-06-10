В МВД раскрыли число находящихся в России детей мигрантов

В России находится более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов, при этом значительная часть из них не получает образования. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании в Госдуме.

По словам чиновника, в Москве проживают 80 282 ребенка-мигранта, но только 25 тыс. из них посещают учебные заведения. «Где-то половина точно по каким-то причинам болтается»,— отметил господин Зубов (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что общее количество детей мигрантов в стране постепенно сокращается.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому МВД и образовательные учреждения смогут обмениваться информацией о детях мигрантов. Министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из школы в полицию и обратно».