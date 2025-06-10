Госдума одобрила в первом чтении передачу в МВД сведений о детях мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому МВД и образовательные учреждения смогут обмениваться информацией о детях мигрантов. Министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет, а те сообщат МВД об их приеме или отчислении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Внести поправки предлагается в ст. 30 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», ст. 12 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» и ст. 98 закона «Об образовании в РФ». Документ на рассмотрение в Госдуму правительство внесло 25 апреля.

В пояснительной записке говорится, что поправки разработаны во исполнение поручений президента Владимира Путина от октября 2024 года по вопросам совершенствования миграционной политики. Цель инициативы — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество», следует из записки.

Полина Мотызлевская