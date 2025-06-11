Британские суды все чаще блокируют разбирательства в российских судах

Количество дел об антиисковых запретах (АИЗ) в Великобритании с участием российских лиц выросло в пять раз за три года. В 74% случаев причиной таких обращений в суды за последние пять лет стали санкции против России. Об этом свидетельствуют данные исследования в Kluwer Arbitration Blog, с которым ознакомился «Ъ».

После 2022 года доля дел об АИЗ с упоминанием России увеличилась с 14% до 47%. В трети случаев в делах встречались ссылки на «закон Лугового», который позволяет российским лицам требовать рассмотрения споров только в судах РФ.

Это «война юрисдикций», говорит советник VERBA LEGAL Антон Алифанов, российские подсанкционные лица, не имеющие возможности на разрешение их споров в западных арбитражах, прибегают к юрисдикции судов РФ, а западные контрагенты стремятся удержать рассмотрение споров в оговоренных в контракте арбитражах.

Хотя ЕС запретил исполнение решений по «закону Лугового», это напрямую не касается Великобритании. Однако и без этого в Великобритании «ни одно российское решение по ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ на территории Соединенного Королевства признано не будет», — прокомментировал «Ъ» управляющий партнер АБ «Гребельский и Партнеры» Александр Гребельский. Аналогичный рост АИЗ фиксируется в Германии, Франции, Гонконге и на Кипре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Судебный Альбион».