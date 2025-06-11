Судебный Альбион

В Великобритании за последние пять лет увеличилось общее число дел в судах о наложении антиисковых запретов, не позволяющих инициировать процесс в другой юрисдикции. В 74% случаев для сторон, обращающихся за такими мерами, основным фактором стали санкции против России. За 2022–2024 годы число антиисковых запретов с упоминанием России увеличилось в пять раз. В трети случаев иностранные компании пытаются таким образом уйти из-под действия «закона Лугового», установившего правило об исключительной подсудности судам РФ дел с участием российских лиц, пострадавших от зарубежных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

На фоне геополитической напряженности, вызванной событиями на Украине и последующими экономическими санкциями против России, существенно возросло количество обращений за антиисковыми запретами (АИЗ) в Великобритании. Это стало отражением попыток иностранных компаний защититься от судебных разбирательств в российской юрисдикции. “Ъ” ознакомился с исследованием в Kluwer Arbitration Blog, авторы которого проанализировали документы из Westlaw case database по делам об антиисковых запретах в английских судах за 2004–2024 годы и выявили любопытные тенденции.

Всплеск запретов

Аналитики использовали два набора ключевых слов: «anti-suit injunction» («антиисковый запрет») и «anti-suit injunction» + «Russia» («антиисковый запрет» + «Россия»). Отмечая общий тренд на увеличение случаев принятия таких мер за два десятилетия, исследование обращает внимание на существенный интерес к АИЗ в 2022 году. Если в период с 2014 по 2020 год дела, содержащие упоминание о России, составляли примерно четверть от общего числа запросов на АИЗ, то после февраля 2022 года, когда разразился полномасштабный конфликт, эта доля подскочила до трети. При этом, как показал анализ, примерно в 33% из этих дел фигурировали ссылки на ст. 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК), известные как «закон Лугового». Эти нормы, появившиеся в 2020 году, ввели правила об исключительной подсудности судам РФ дел с участием российских лиц, пострадавших от зарубежных санкций, и дали право последним требовать запрета судиться с ними в иностранных юрисдикциях.

Именно санкции, направленные на сдерживание России, стали главным стимулом для роста числа дел об АИЗ в английских судах, полагают авторы исследования. Так, в 74% случаев в период с 2019 по 2024 год они побуждали стороны обращаться за защитой в Великобритании. При этом если в 2022 году было зафиксировано всего три дела, объединяющих антиисковые запреты и российскую юрисдикцию, то к 2024 году их число увеличилось в пять раз — до шестнадцати случаев. Доля АИЗ с упоминанием России с 14% от всех подобных дел в английских судах в 2022 году выросла до 47% в 2024 году.

Война юрисдикций

Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что наряду с Великобританией рост обращений за АИЗ наблюдается также в Германии, Франции, Гонконге и на Кипре. Тенденция к росту обращений за антиисковыми запретами очевидно является значимой, главным образом потому, что представляет собой своего рода «войну юрисдикций», говорит советник VERBA LEGAL Антон Алифанов: «С одной ее стороны российские подсанкционные лица, не имеющие возможности или надежд на разрешение их споров в западных арбитражах, прибегают к юрисдикции судов РФ по разным основаниям (включая "закон Лугового"). С другой — западные контрагенты, стремящиеся удержать рассмотрение споров в согласованных форумах и для этого прибегающие к АИЗ».

Что касается упомянутого в исследовании запрета ЕС на исполнение решений российских судов, вынесенных на основании «закона Лугового», юристы обращают внимание, что этот механизм применяется к странам Евросоюза и не распространяется напрямую на Великобританию.

Но заявителями в делах об антиисковых запретах часто являются компании из ЕС, и, возможно, ссылка на европейские санкции связана именно с этим обстоятельством, допускает юрист АБ КИАП Артем Грицук.

Помимо ссылок на российский «закон Лугового» используются и другие основания для наложения АИЗ в английских судах. Управляющий партнер в России АБ Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что «во многих случаях запрос на АИЗ подается просто на основании нарушения арбитражного соглашения, без ссылок на российское законодательство, когда «одна из сторон игнорирует оговорку» на рассмотрение дела в арбитраже и «инициирует разбирательство в государственном суде, в том числе в российском». По словам господина Грицука, основанием для вынесения антиискового запрета английским судом может служить и «тесная связь спора с территорией Великобритании — например, если это основное место ведения бизнеса или там расположена большая часть активов». Кроме того, добавляет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский, «антироссийские санкции и новеллы российского процессуального законодательства могут упоминаться без прямых ссылок на ст. 248.1 и 248.2 АПК».

Луговой Луговым, но где активы

Впрочем, несмотря на столь выраженную тенденцию, авторы исследования допускают, что всплеск интереса к АИЗ вскоре может пойти на спад по двум причинам. Во-первых, 15-й санкционный пакет ЕС, принятый в декабре 2024 года, содержит нормы, запрещающие признание на территории ЕС решений российских судов, вынесенных на основании «закона Лугового». Это означает, что даже в случае победы в российском суде отечественные граждане и организации не смогут исполнить это решение против иностранного контрагента в европейских странах. Несмотря на отсутствие аналогичного запрета в Великобритании, ни одно российское решение по ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ на территории Соединенного Королевства признано не будет, считает Александр Гребельский.

Во-вторых, изменить отношение к таким мерам может судебная практика и опасения иностранцев за свои активы в РФ. Так, в феврале 2025 года Апелляционный суд Англии отменил антиисковый запрет, наложенный ранее по просьбе немецкого банка Unicredit и запрещавший «Русхимальянсу» продолжать разбирательство с банком в РФ. Такое решение британский суд принял из-за угрозы крупных штрафов, которые могли быть наложены по «закону Лугового» российским судом на Unicredit, имеющий существенные активы на территории РФ.

Решение по «Русхимальянсу» «свидетельствует о более взвешенном подходе к спорам с "российским элементом"», что в итоге «может снизить частоту выдачи АИЗ в аналогичных делах» и в принципе «усложнить их получение», полагает госпожа Заброцкая. При этом Антон Алифанов отмечает, что отмена АИЗ была инициирована самим банком UniCredit, просчитавшим риски наложения на него штрафа по ст. 248.2 АПК, который мог быть взыскан за счет его российских активов. Господин Алифанов рассказывает, что аналогичным образом поступали и некоторые другие банки, в том числе Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg и Commerzbank. Таким образом, «все зависит от того, есть ли у лица, в чью пользу выдан АИЗ, серьезные бизнес-интересы или активы в России», заключает Александр Гребельский.

Большинство юристов допускают, что рост числа АИЗ в ближайшие годы сократится. Западные контрагенты, имеющие активы в РФ, вряд ли будут активно прибегать к институту антиисковых запретов по причине риска штрафов, поясняет господин Алифанов. Господин Гребельский прогнозирует, что и причин для принятия АИЗ зарубежными судами станет меньше, поскольку снижается количество обращений российских лиц за переносом спора в отечественную юрисдикцию на основании «закона Лугового», так как есть риск попадания в «торговый бан» после принятия 14-го пакета санкций ЕС. К тому же, подчеркивает Антон Алифанов, за прошедшие годы российские и иностранные стороны «научились находить консенсус и обеспечивать нормальное рассмотрение споров», в том числе выбирая нейтральных арбитров и нейтральное место арбитража.

Диана Лисунова, Анна Занина