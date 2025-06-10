Автомат переноса

Управляющим директором АО «Редуктор-ПМ», которое производит вертолетные редукторы и трансмиссии, стал Александр Попов. Ранее он возглавлял курское АО «Авиаавтоматика», специализирующееся на радиоэлектронной продукции для авиации. В новой должности господин Попов сменил пермяка Андрея Белоусова, руководившего заводом с июля 2022 года. Он считался членом управленческой команды Николая Семикопенко, руководившего обществом с 1995 года. Источники и эксперты отмечают, что выходцы из других регионов все чаще возглавляют пермские предприятия, входящие в состав госкорпораций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О смене руководства АО «Редуктор-ПМ» «Ъ-Прикамье» рассказали источники в промышленной сфере. По их данным, приказ о назначении Александра Попова управляющим директором предприятия был подписан в минувший понедельник. 10 июня господин Попов был представлен коллективу пермского завода. В этой должности он сменил Андрея Белоусова, который возглавлял АО «Редуктор-ПМ» с июля 2022 года. В пресс-службе компании пояснили, что господин Белоусов ушел «на заслуженный отдых». Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что контракт с новым управляющим директором заключен на год, а Андрей Белоусов покинул должность по истечении контракта.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».

Отметим, что Александр Попов с 2017 года возглавлял курское АО «”Авиаавтоматика” им. В.В. Тарасова». По данным агентства «Авиапорт», общество занимается разработкой и производством систем управления оружием, а также систем регистрации полетных данных и радиоэлектронной аппаратуры. По итогам 2024 года общество значительно улучшило финансовые показатели. За указанный период «Авиаавтоматика» получила выручку в 12,3 млрд руб., что на 43,2% выше, чем в 2023-м (8,5 млрд). Чистая прибыль предприятия выросла еще существеннее, на 58,6%, с 2 до 3,2 млрд руб., говорится в бухгалтерской отчетности компании. Отметим, что АО, как и «Редуктор-ПМ», является составной частью «Ростеха», но входит в другое его подразделение — концерн «Радиоэлектронные технологии».

Предшественник Александра Попова Андрей Белоусов был членом управленческой команды Николая Семикопенко, до назначения на должность гендиректора был заместителем руководителя АО «Редуктор-ПМ» по экономике и финансам. Господин Семикопенко возглавлял предприятие с 1995 года. Под его руководством предприятие в 2009 году вошло в холдинг «Вертолеты России», и он был одним из инициаторов приобретения заводом площадки на месте цехов обанкротившегося пермского велозавода и, фактически, строительства нового предприятия.

Собеседники в промышленной отрасли отмечают, что в течение нескольких лет руководителями пермских предприятий, бенефициарами которых являются госструктуры, стали люди, которые ранее не работали в Пермском крае. Так, гендиректором оборонного завода «Машиностроитель» и АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (оба входят в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение») стал Андрей Горяев, который ранее работал в Подмосковье. В 2025 году директором АО «Протон-ПМ», специализирующегося на производстве ракетных двигателей, стал москвич Иван Краснов. АО «Специальное конструкторское бюро», к которому перешел основной объем заказов обанкротившегося ПАО «Мотовилихинские заводы», в мае этого года возглавил Евгений Архипов. Ранее он работал в структурах ПАО «КамАЗ» (Набережные Челны, Татарстан).

Владимир Ломаев, советник директора АО «Пермский завод “Машиностроитель”» (производит, в том числе, продукцию для авиации), говорит, что господин Семикопенко с командой сделали «Редуктор-ПМ» «незаменимым предприятием». При этом он подтверждает мнение источников, что пермские компании, входящие в состав госкорпораций, все чаще возглавляют люди, чья трудовая деятельность ранее не была связана с регионом.

Бывший генеральный директор ОАО «Пермские моторы» Виктор Кобелев отмечает, что курская «Авиаавтоматика» и пермский завод по производству редукторов и трансмиссий — это предприятия, которые выпускают совершенно разные изделия. «На Чернобыльской атомной станции главный инженер был тоже энергетик, но раньше он возглавлял угольную ГРЭС. Сходством этих объектов было только то, что они оба относились к энергетике»,— пошутил господин Кобелев.

Дмитрий Астахов