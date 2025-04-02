Зеленые зоны удобрят бюджетными миллиардами

В этом году перечень территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) увеличится на 145 объектов, до 7921, а их общая площадь — до 8,6 га. Как уточнили в Смольном, расходы города на содержание, ремонт объектов и территорий ЗНОП увеличились в 2025 году на 34,3% по сравнению с прошлым годом — до 6,62 млрд рублей. С учетом обращений жителей новые зеленые зоны появятся во многих районах города: например, бульвар на Морской набережной в Василеостровском, сквер на Мебельной улице в Приморском, сквер на 1-й Советской в Центральном. При этом районные активисты считают, что город использовал бы средства казны более эффективно, если бы привлекал к созданию и эксплуатации ЗНОП специалистов по зеленым насаждениям, а не благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ...в части корректировки перечня ЗНОП местного значения в бюджете на 2025-2027 годы предусмотрены дотации местным бюджетам из городской казны в сумме 38,8 млн рублей

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ ...в части корректировки перечня ЗНОП местного значения в бюджете на 2025-2027 годы предусмотрены дотации местным бюджетам из городской казны в сумме 38,8 млн рублей

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

О том, что площадь зеленых зон города увеличится в этом году более чем на 285 га, в начале недели сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. Соответствующее постановление о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» было одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства. Новые зеленые зоны появятся во всех 18 районах города, утверждают в Смольном. Увеличение площади ЗНОП произойдет благодаря включению новых территорий, расширению границ существующих парков и зеленых зон, а также освобождению земель от незаконных построек и последующему благоустройству. Обновленный перечень территорий ЗНОП включает 145 новых объектов: 77 новых территорий городского значения (с уточнением границ у 233 существующих) и 59 новых территорий местного значения (с корректировкой границ у 267 объектов), уточнили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

«Особое внимание уделяем обращениям петербуржцев. Жители направили около 400 обращений с просьбами включить ряд территорий в перечень ЗНОП и провести благоустройство»,— написал в своем Telegram-канале господин Корабельников.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ККИ, в число объектов, включенных в перечень ЗНОП по многочисленным обращениям жителей, вошли бульвар вдоль реки Смоленки (улица Одоевского) и бульвар на Новосмоленской набережной (от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей) в Василеостровском районе. В Приморском районе к зоне зеленых насаждений отнесли сквер у пересечения Гаккелевской улицы и улицы Ильюшина, а также сквер у дома 47 по Мебельной улице. В отношении этого адреса граждане выступали против строительства паркингов в пользу использования участка под озеленение. В Центральном районе сквер появится на 1-й Советской улице у дома 8А. В Петроградском районе расширится сквер Александра Белова на пересечении Морского проспекта, проспекта Динамо и Вязовой улицы. В Колпинском районе к ЗНОП причислили бульвар на проспекте Ленина между улицей Братьев Радченко и улицей Веры Слуцкой, в Красносельском – парк Новознаменка, сквер вдоль Балтийского бульвара в границах улиц Маршала Казакова, Маршала Захарова и береговой линии Невской губы. В Невском районе будет организован бульвар на правом берегу реки Утки.

По словам господина Корабельникова, в своих обращениях горожане уделили большое внимание Линейному парку на берегу Смоленки на Васильевском острове. В планах города включить в границы территории почти 7,5 га. На этот год запланировано благоустройство бульвара на Морской набережной: от площади Беллинсгаузена до реки Смоленки. Ранее СМИ сообщали, что жители острова остались недовольны первыми результатами благоустройства парка в устье Смоленки и даже назвали непостроенный там объект за 69 млн рублей «фонтаном Шредингера». От идеи установки фонтана в сквере у Смоленки отказались из-за трудностей с подключением электричества и воды и согласованием с ресурсоснабжающими организациями. Сейчас в парке организованы пешеходные дорожки, установлены скамейки с навесами, построено несколько игровых площадок, высажены деревья. Судя по отзывам в соцсетях, жители ждали в Линейном парке больше зелени.

Претензии к качеству озеленения высказывают активисты и в других районах города. На первой встрече Координационного совета инициативных групп Санкт-Петербурга на прошлой неделе звучали мнения, что город неэффективно расходует бюджет на озеленение, «вырубая в парках существующие деревья и заливая все в бетон». Гораздо правильнее, по мнению активистов, было бы привлекать к этой задаче «профессиональных ландшафтников».

Как сообщили в городском комитете финансов, в части корректировки перечня ЗНОП местного значения в бюджете на 2025–2027 годы предусмотрены дотации местным бюджетам из городской казны в сумме 38,8 млн рублей, которые после вступления в силу поправок в закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» будут распределены между МО.

Александра Тен