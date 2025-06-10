Искусственный интеллект получил работу

Работает эффективнее и в 48 раз быстрее: в Амурской области искусственный интеллект получил ставку юрисконсульта. В Благовещенске реализован пилотный проект по использованию нейросети в госуправлении. Так, около двух месяцев назад уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Радченко внедрил в свою работу GigaChat и DeepSeek. Ассистент взял на себя ряд функций, например, он помогает с составлением документов и алгоритмов. Причина такого шага — дефицит кадров в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Результаты искусственного юрисконсульта впечатляют, и главную проблему этот инструмент вполне способен решить, отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Радченко: «Это от необходимости. Мы проигрываем по заработной плате, ставкам рынку, и, естественно, поиск специалиста при таких условиях для нас очень проблематичен. Даже если мы кого-то находим, через шесть-восемь месяцев он уходит. Я стараюсь работать с тем, что есть. Поэтому мы постоянно искали, как можно изменить ситуацию, адаптироваться, и пришли к пониманию, что можно как-то использовать искусственный интеллект. Когда тестировали ИИ, он выдавал неверные итоговые результаты, ссылался на несуществующие правовые акты или судебную практику. Но общаясь со специалистами и изучая, как устранить эти неточности, мы нашли, как это обходить можно, и вышли в принципе на результат, который нас устраивает. Специалиста, который получает 30 тыс. руб. на руки в Амурской области, юриста, мы спокойно заменили.

Если говорить о том, какие задачи решает ИИ-помощник, например, приходит обращение к уполномоченному, и нужно подобрать алгоритм, как это обращение разрешить. Искусственный интеллект может в том числе составлять образцы судебных документов. Скорость у него в разы больше, чем у обычного сотрудника. Специалисту нужно изучить ряд документов, углубиться в законодательство, на все это при хорошем, должном анализе уходит два рабочих дня. А с ИИ мы это делаем за час. Я недавно общался с коллегами, с уполномоченными из других регионов, они проявили интерес к такому использованию ИИ. Я планирую еще полгода-год поработать с таким ассистентом, изучить его, выявить какие-то недостатки и уже потом делиться опытом. Основная задача — увеличить поддержку субъектов предпринимательской деятельности».

Как прежде писал The Washington Post, юристы все чаще используют нейросети в своей практике. Но вместе с тем растет число случаев, когда в судебных делах искусственный интеллект совершает ошибки, например, выдумывает факты или прикрепляет ссылки на несуществующие кейсы. По данным издания, в США за последний год произошло около 100 подобных случаев. Какие рабочие задачи можно переложить на такого помощника? И готов ли искусственный интеллект к этому? На эти вопросы “Ъ FM” ответил аналитик компании SearchInform Максим Мостовой:

«Искусственный интеллект очень стремится помочь человеку, ему обязательно нужно дать какой-то ответ, но этот ответ не всегда будет правильным. И галлюцинирует, выдумывает факты, приводит в пример несуществующую статистику или событие. Это нормально, с этим нужно жить. Процент галлюцинаций меньше, если это не ИИ общего назначения, не чат-бот, а специально сделали искусственный интеллект, например, для распознавания речи или текста. Но все равно даже там есть риск того, что машина неправильно поймет ту или иную букву. Самый громкий кейс произошел с юристом из США. Он попросил найти ссылки на дела, схожие с тем, которое он искал. Искусственный интеллект отлично справился с задачей — нашел ему ссылки на несуществующие дела, описал это соответствующим образом. Потом это все вскрылось, и юриста лишили лицензии.

Кроме того, могут быть другие угрозы безопасности. Например, если человек, который использует DeepSeek в госорганизации, передает персональные данные граждан России в DeepSeek, то есть вбивает их туда, он нарушает требования российского законодательства, потому что это является трансграничной передачей персональных данных. Искусственный интеллект можно использовать как помощника, но для решения узкоспециализированных задач, допустим, для составления шаблона документации. Конечно, использовать этот шаблон без изменений нельзя, но если рассматривать его как основу, то никаких проблем не возникнет».

В прошлом году аналитики McKinsey допустили, что к 2030-му искусственный интеллект может взять на себя около 15% работы, которую сейчас выполняют люди. Как добавляли аналитики, только 5% задач автоматизировать невозможно, те, где требуется человеческое участие. К таким профессиям относятся, например, няни, сиделки, садовники или водопроводчики.

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Анна Кулецкая