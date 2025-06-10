Ужесточение наказания за пытки пока не принесло желанного эффекта
Сотрудники правоохранительных органов получают приговоры по «пыточным» статьям Уголовного кодекса (УК), но подобных прецедентов пока мало для анализа судебной практики. Об этом заявили 10 июня участники круглого стола в Совете федерации (СФ), на котором обсуждались вопросы правоприменения закона, ужесточающего наказание за пытки.
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Сенатор от Тувы, член комитета СФ по конституционному законодательству Людмила Нарусова напомнила собравшимся о сути норм, принятых по ее инициативе в 2022 году. Тогда ст. 117 УК (истязание) дополнили пунктом об «особой жестокости, издевательствах и мучениях», а в ст. 286 (превышение должностных полномочий) появилась часть о применении пыток с максимальным сроком до 12 лет лишения свободы. Новыми квалифицирующими признаками и определением пытки пополнилась и ст. 302 УК (принуждение к даче показаний).
Госпожа Нарусова также рассказала о некоторых случаях пыток в СИЗО, виновные в которых либо не были установлены, либо отделались более легким обвинением (например, в халатности). «Не то что игнорируются наши законы, но считаются, мягко говоря, необязательными к исполнению»,— сделала вывод сенатор. В то же время она поблагодарила Верховный суд за пересмотр решения суда в Новосибирске, смягчившего наказание применявшим пытки сотрудникам иркутского СИЗО-1.
При этом приговоров по «пыточным поправкам» за два года их действия набралось немного. Как сообщил судья Верховного суда Олег Зателепин, в 2023 году по ч. 4 и 5 ст. 286 осуждено восемь человек, в 2024-м — десять, а по ч. 1 ст. 302 — всего один человек. «При такой статистике практического материала для полноценного анализа судебной практики недостаточно. Пока недостаточно»,— заключил судья, заверив, что практику продолжат изучать и выявлять проблемы правоприменения. В случае же прецедентов, аналогичных упомянутому приговору сотрудникам иркутского СИЗО, господин Зателепин предложил идти «процессуальным путем» и обжаловать такие решения.