Продажи телевизоров в России упали на 12% в 2025 году

В первом квартале 2025 года россияне купили 1,8 млн телевизоров — на 12% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении рынок сократился на 4%, до 56,6 млрд руб., сообщил «Ъ» источник на рынке бытовой техники.

Сильнее всего, по его словам, просел сегмент отечественных брендов: продажи в штуках упали на 20%, в деньгах — на 11%. Их доля на рынке снизилась с 44,4% до 39,9% в количественном выражении и с 23,9% до 22,1% — в денежном.

При этом «Яндекс» и Sber (входит в SberDevices) наращивают присутствие на рынке. По данным «М.Видео-Эльдорадо», выручка компаний от продаж выросла в 1,6 раза. «Sber вошел в топ-5 брендов по количеству проданных устройств, а "Яндекс" показал темпы роста выше рыночных — на 32% в штуках и на 55% в деньгах»,— отметил собеседник «Ъ».

Наибольшее падение продаж в штуках зафиксировано у Xiaomi (–13%), Samsung (–8%) и LG (–30%), заявил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. В числе растущих брендов он назвал Sber (+58%) и TCL (+57%). «Рост спроса на отечественные телевизоры связан с активным продвижением "Яндекса" и Sber»,— пояснил эксперт. Он спрогнозировал, что по итогам года рынок телевизоров в России сократится на 15%.

В «Яндексе» рассказали о росте продаж на 23%, связав это с появлением новых моделей 2024 года. В SberDevices сообщили об увеличении спроса на 20%. Доля компании на рынке достигла 7%.

Подробности — в материале «Ъ» «Телевизоры остывают».