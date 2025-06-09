Снижение оказалось нечувствительным

Снижения ключевой ставки недостаточно, чтобы изменить ситуацию в бизнесе. Такое мнение после решения Центробанка в разговоре с “Ъ FM” озвучили сами предприниматели. В минувшую пятницу, 6 июня, регулятор уменьшил ставку на один процентный пункт, до 20%. В ЦБ вновь заявили, что по их прогнозу, годовая инфляция вернется к плановому показателю в 4% только в следующем году. Также аналитики регулятора отмечали, что в последние месяцы реальный рост цен в стране «существенно снижался».

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Решение Центробанка назревало уже давно, отмечает председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, его холдингу принадлежат доли в МТС, Ozon и девелопере «Эталон»: «Тренд правильный, влияет на бизнес пока никак, но тенденция хорошая. На финансовой стратегии в нашей компании это пока никак не сказывается, потому что это пока мало. На стратегию повлияет, если она будет снижена на 5 п. п, а не на 1 п. п».

Впрочем, среди предпринимателей звучат и другие мнения. Как и Владимир Евтушенков, гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков считает, что пока рано говорить о том, что снижение ключевой ставки существенно влияет на бизнес. Но, по его словам, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может сказаться на производственных процессах, причем вовсе не в лучшую сторону:

«5% — это, наверное, минимальный порог, с которого производство почувствует изменения с точки зрения стоимости кредитования и приоритетов размещения свободных денег.

Я думаю, меньше просто нечувствительно. К сожалению, такая политика регулятора, наверное, может привести к разгону инфляции. И для нас это будет означать увеличение фонда оплаты труда. Развернут курс рубля, последние несколько месяцев он укреплялся, а сейчас происходит слом тренда: курс опять, наверное, поедет в сторону 100 руб. за $1. Естественно, весь технологический импорт подорожает. Я прогнозирую рост себестоимости. Основная проблема с ключевой ставкой в том, что она просто не дает возможности выдвинуть инвестиционные проекты, поскольку все акционеры, все владельцы оценивают фактически ставку в качестве уровня дисконтирования. И при такой ставке крайне сложно найти достаточно окупаемые проекты, в промышленности их практически нет».

Несмотря на то, что снижение ключевой ставки оказалось незначительным, решение регулятора уже косвенно повлияло на работу с поставщиками, говорит директор одного из крупнейших интернет-магазинов электроники в России Xcom-shop Артур Рахимов: «Это скорее психологический сигнал, чем реальное удешевление кредитов, потому что ставка все равно достаточно высокая. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы ее снижали еще, потому что многие используют кредиты в своем бизнесе. Люди начинают потихоньку прощупывать спрос. Кто-то, может быть, откладывал закупки до того момента, пока не увидит сигнал от ЦБ. Вот сейчас он его увидел. Ожидаем, что в этом месяце и в начале следующего потихоньку будут клиенты раскачиваться».

Соучредитель компании Mr.Doors Максим Валецкий назвал снижение ключевой ставки положительным сигналом для бизнеса. Тем не менее, по его словам, неоднозначную реакцию вызывает то, что крупнейшие банки уже снизили ставки по рублевым депозитам на 1-2%: «Меня сейчас больше волнует не кредитование, мы давно избавились от кредитов от банков, а те 70 трлн руб., которые люди держат в банках и не хотят тратить. У меня тоже есть депозиты в банке, не хочется их оттуда доставать, потому что доходность действительно фантастическая. Процент по моему депозиту снижен на 1%. Это принципиально в деньгах мало что меняет, но я уже начинаю задумываться о том, не купить ли мне мотоцикл, то есть снижение ставки скорее важно психологически».

Сегодня, 9 июня, с начала торгов российский рынок идет вниз. Индексы Мосбиржи и РТС теряют около 1%. После снижения ключевой ставки некоторые банки уже уменьшили ставки по ипотеке. Например, «Сбер» объявил о дисконте в 2-3,5 п. п. в зависимости от условий кредита.

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Никита Путятин