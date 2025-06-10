UEFA вызвали на комиссию

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) попал под расследование, открытое испанской Комиссией по рынкам и конкуренции (CNMC). Как считает регулятор, есть основания полагать, что UEFA нарушил как испанские, так и европейские антимонопольные регламенты. Примечательно в этой истории, что дело было открыто по жалобе зарегистрированной в Мадриде компании A22 Sports Management. Эта структура была создана для продвижения противоречивого проекта Суперлиги, мегатурнира, неподконтрольного UEFA, того самого, который UEFA в 2021 году вроде бы успешно разгромил. Но в A22, за которым стоят «Реал» и «Барселона», останавливаться, похоже, не намерены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава A22 Бернд Райхарт, не дождавшись от UEFA конструктивного диалога, снова перешел к боевым действиям и потребовал наказать руководящую футбольную структуру за нарушения антимонопольного законодательства

Фото: Susana Vera / Reuters Глава A22 Бернд Райхарт, не дождавшись от UEFA конструктивного диалога, снова перешел к боевым действиям и потребовал наказать руководящую футбольную структуру за нарушения антимонопольного законодательства

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанская Комиссия по рынкам и конкуренции открыла расследование в отношении UEFA. Об этом говорится в сообщении самой CNMC. Регулятор пояснил, что старту расследования предшествовала проверка, начатая по заявлению мадридской компании A22 Sports Management, посчитавшей, что в действиях UEFA просматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В CNMC с такой оценкой согласились, отметив, что действительно имеются основания полагать, что UEFA нарушил как испанские законы о защите конкуренции, так и соответствующие регламенты Евросоюза.

Впрочем, быстрого решения по делу в CNMC не обещали. Структура выделила себе на проведение расследования два года.

В основе дела лежат действия UEFA, предпринятые еще в апреле 2021 года. Тогда, напомним, было объявлено об учреждении Суперлиги. В нее вступили 12 европейских клубов-грандов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Турнир, представлявшийся альтернативой традиционным еврокубкам, сулил командам сверхприбыли, в первую очередь благодаря наличию щедрого инвестора: JP Morgan согласился выделить на него $6 млрд.

Между тем UEFA создание Суперлиги грозило имиджевыми и материальными потерями, прежде всего из-за снижения коммерческой привлекательности Лиги чемпионов.

Из-за чрезвычайно активного противодействия Суперлига просуществовала менее 48 часов. Под угрозой санкций UEFA ее покинули все участники, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». При этом по настоянию президента UEFA Александра Чеферина они согласились с тем, что если в будущем снова попытаются уйти в конкурирующий проект, их оштрафуют на €100 млн каждого.

Последнее обстоятельство и дало A22 основания обвинить UEFA в нарушении законов, поскольку антимонопольные регламенты как Испании, так и ЕС прямо запрещают любые соглашения между юридическими лицами, так или иначе ограничивающие конкуренцию, равно как запрещают злоупотребление доминирующим положением, а также навязывание несправедливых условий и блокировку доступа к другим предприятиям.

Отметим, что сторонники Суперлиги уже не раз добивались победы над UEFA и FIFA в юридических баталиях. Так, в 2023 году Европейский суд вынес решение по иску, поданному «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом» еще в 2021-м (к моменту оглашения вердикта туринцы тройку покинули, поскольку президент клуба Андреа Аньелли, яркий сторонник Суперлиги, годом ранее был вынужден подать в отставку из-за обвинения в финансовых махинациях), в котором отметил, что «правила FIFA и UEFA, требующие их согласия на проведение международных турниров, таких как Суперлига, незаконны». Суд также согласился с мнением истцов о том, что руководящие футбольные структуры злоупотребляют своим доминирующим положением, «вводя необоснованные ограничения».

В суде отметили, что проведение футбольных соревнований имеет и вполне коммерческую подоплеку, например, в виде реализации коммерческих прав, а значит, это дело подпадает под законы, защищающие конкуренцию.

Позже аналогичное решение было принято и Коммерческим судом Мадрида. Правда, суды не стали заявлять, что UEFA и FIFA обязаны согласиться на проведение Суперлиги, сочтя, что это вне их компетенции. Однако практических последствий те решения не имели, поскольку суды ведь не отменили обязательство покаявшихся клубов-раскольников добровольно заплатить штрафы в случае повторного нарушения. В любых возможных переговорах о возобновлении проекта этот фактор играет против сторонников Суперлиги.

Как бы то ни было, а проект оказывается куда более живучим, чем казалось. Да, предлагаемый формат уже трансформировался из первоначально полностью закрытого турнира в более привычный чемпионат с обменом между дивизионами. Последняя версия была представлена главой A22 Берндом Райхартом в конце прошлого года. В ней турнир называется уже не Super League, а Unify League, то есть Объединенная лига, и включает сразу 96 клубов, разбитых на несколько дивизионов, составы которых предполагается формировать по итогам внутренних чемпионатов. К мужской лиге A22 планирует добавить и женскую, а транслировать матчи намерена бесплатно на запускающемся специально под футбольный проект стриминговом сервисе Unify.

Бернд Райхарт тогда же подчеркнул, что его компания настроена на «конструктивный диалог» с головными футбольными структурами. Но поскольку в UEFA попросту игнорируют A22, диалога не случилось. Вот A22 и перешла снова к боевым действиям.

Александр Петров