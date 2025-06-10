Водителя арестовали по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом на Борском мосту

Владимира Чистякова, обвиняемого в смертельном ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ) с мотоциклистом на Борском мосту в Нижнем Новгороде, арестовали на два месяца, по 7 августа 2025 года включительно. Об этом сообщили в Канавинском райсуде 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 7 июня водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при перестроении из одной полосы в другую врезался в мотоцикл Honda. При этом водитель автомобиля двигался со скоростью 80 км/ч — вдвое больше максимально разрешенной на мосту. В результате аварии водитель мотоцикла погиб, пассажир получила травмы и была госпитализирована.

Обвиняемый место ДТП покинул. Как ранее сообщили в полиции, его автомобиль в тот же день нашли сгоревшим. Позднее нашли и самого водителя.

В суде добавили, что гражданин Чистяков ранее привлекался к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения.

Постановление об аресте водителя в законную силу пока не вступило. Расследование уголовного дела продолжается.

Галина Шамберина