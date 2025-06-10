В Оренбурге возобновится суд из-за прав на песни «Ласкового мая»

Менеджер и музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин добивается возврата ему авторских прав на 23 песни ансамбля. Разбирательство по этому вопросу пройдет в областном суде Оренбуржья. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Бывший лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

До этого Андрей Разин обратился в Промышленный районный суд Оренбурга с гражданским иском к наследникам основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова и бывшего лидера группы Юрия Шатунова. Истец потребовал признать недействительным договор об отчуждении исключительного права на музыкальные произведения с текстом.

Андрей Разин указал, что в 2019 году Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов заключили договор, по которому лидер группы получил исключительные права на объекты интеллектуальной собственности — 23 песни «Ласкового мая». По словам продюсера, Сергей Кузнецов не мог отчуждать указанные произведения, так как право исключительной собственности на них принадлежит только истцу.

В доказательство своей позиции Андрей Разин указал соответствующий договор от 1992 года о передаче ему музыкальных произведений от основателя группы, признанного автором произведений. Но суд установил, что автором песен «Ласкового мая» является Сергей Кузнецов, а значит, он может распоряжаться своими произведениями так, как считает нужным.

При этом Андрей Разин не представил на процессе оригинал договора от 1992 года и стороной договора от 2019 года он не был. В связи с этим первая инстанция отказала истцу в удовлетворении требований.

Андрей Разин оспорил это решение в областном суде. В своей жалобе он написал, что первая инстанция не в полном объеме оценила представленные им доказательства. Поэтому продюсер настаивает на удовлетворении требований иска.

Георгий Портнов