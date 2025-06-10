В Мексике изъяли 42 тонны метамфетамина

9 июня мексиканские правоохранительные органы задержали груз с 42 т метамфетамина. Это стало одной из крупнейших партий наркотиков, изъятых в стране. Крупномасштабная операция началась после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили пять подпольных лабораторий в западном штате Мичоакан. Эксперты оценили изъятую партию в 1,06 млрд песо ($55,7 млн). Были конфискованы также бочки общим объемом в 8800 л, в которых содержались химические компоненты, необходимые для производства наркотиков.

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Операция прошла на фоне растущего давления на Мексику со стороны США и конкретно президента Дональда Трампа, требующего усилить борьбу с наркобизнесом в Мексике. Одной из причин повышения пошлин Дональд Трамп назвал недостаточную, по его мнению, борьбу властей Мексики с производством и транспортировкой наркотиков в США. Сами власти Мексики не согласны с такими обвинениями. По данным управления по борьбе с наркотиками США, мексиканские преступные группировки являются основными поставщиками метамфетамина в США, используя химические вещества, в основном поставляемые из Китая.

Татьяна Герасимова