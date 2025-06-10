Аналитики выяснили, жители каких регионов больше всего тратят на люкс

5% россиян расходуют на шопинг больше половины зарплаты, выяснили аналитики CDEK.Shopping и hh.ru в ходе опроса 1,7 тыс. пользователей платформ. Чаще всего так распределяют траты жители Челябинской области: 12% опрошенных из этого региона ответили, что тратят на покупки более 50% доходов. На брендовые вещи больше всего тратятся жители Краснодарского края: 17% респондентов из этого региона рассказали, что покупают именно люкс.

На втором месте по популярности брендовых вещей у жителей оказался Красноярский край (12%), на третьем — Москва (11%).

При этом доля люкса в общем объеме потребления невелика — его выбирают 6% опрошенных. 28% респондентов предпочитают российские бренды из сегмента массмаркета — Zarina, Sela, Love Republic и другие. Второе место по популярности заняли нишевые и независимые марки (26%), третье (19%) — зарубежные массовые бренды, такие как Zara, H&M, Uniqlo.

Как люксовые товары становятся предметом инвестиций — в материале «Ъ» «От сумки не зарекайся».