От сумки не зарекайся

Доля люксовых товаров в общем объеме фешен-рынка в России растет, несмотря на уход многих брендов, западные санкции и замедление оборотов розничной торговли. Покупатели стремятся приобретать дорогие товары, рассматривая их уже как долгосрочную инвестицию. Так, стоимость сумок некоторых брендов может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала 2025 года доля люксовых товаров в общем объеме российского фешен-рынка составила 11–12%, в то время как по итогам всего 2024 года этот показатель составил 10%, сообщили “Ъ” в Fashion Consulting Group (FCG). По данным сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, за январь—апрель текущего года доля люксовых товаров в общем объеме рынка выросла до 17%.

Состояние рынка люксовых товаров в России претерпевало разнонаправленную динамику начиная с 2022 года, напоминает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По итогу на рынке осталось 73% зарубежных люксовых брендов. Остальные ритейлеры закрыли свои магазины еще весной 2022 года. Среди них — Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Cartier. Более половины из оставшихся в России компаний прекратили поставлять новые коллекции: Gucci, Loro Piana, Kenzo, Rolex, Givenchy, Alexander McQueen и другие, отмечает эксперт.

По оценке господина Гафарова, из-за введенных западными странами ограничений, запрещающих ввоз в РФ предметов роскоши, российский рынок люксовых товаров сузился более чем вдвое — с $4,3 млрд в 2021 году до $2,06 млрд в 2024-м.

Благодаря параллельному импорту и посредникам дорогие товары можно по-прежнему увидеть в рознице, говорит Артур Гафаров. Логистические издержки, связанные с доставкой таких товаров, выросли на 30–40%, что сказалось на цене для конечного покупателя.

По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, интерес к люксовым одежде, обуви и аксессуарам растет на фоне снижения покупательской активности в массовом сегменте. Его потребители все чаще переходят к сберегательной модели, предпочитая вкладывать деньги в депозиты, а не тратиться на повседневные товары. На фоне этого половина крупнейших непродовольственных ритейлеров может зафиксировать убыток, прогнозировали в Союзе торговых центров (см. “Ъ” от 12 мая).

Рост потребления люксовых товаров могло обеспечить резкое увеличение доходов некоторых групп населения, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Среди новых вероятных потребителей люкса он перечислил, например, семьи участников СВО, IT-специалистов, работников оборонных предприятий. Российские потребители с не очень высокими доходами также, по его мнению, стремятся приобретать люксовые вещи, если у них появляются деньги на это: дорогие покупки позволяют идентифицировать себя с соответствующими брендами и их постоянными клиентами.

При этом, по данным CDEK.Shopping, категории товаров, которые покупатели заказывают у люксовых брендов, меняются.

Если в 2024 году в заказах чаще всего встречались кроссовки, то год спустя их сместили сумки. Тенденцию подтверждают и в Lamoda: в 2024 году продажи сумок на маркетплейсе выросли на 51%, рюкзаков — на 49%. Динамика особенно заметна в премиальном сегменте, где сумки занимают первое место по объему продаж, сообщили в Lamoda.

Лимитированные сумки люксовых брендов все чаще рассматриваются как форма альтернативных инвестиций — особенно в условиях нестабильности традиционных финансовых рынков и повышенного интереса к коллекционным активам, говорит Анна Лебсак-Клейманс. Годовой рост стоимости отдельных моделей может превышать двузначные числа, а цена продажи варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов за единицу товара в зависимости от состояния, заключает Артур Гафаров.

Виктория Колганова