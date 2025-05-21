От сумки не зарекайся
Люксовые товары становятся предметом инвестиций
Доля люксовых товаров в общем объеме фешен-рынка в России растет, несмотря на уход многих брендов, западные санкции и замедление оборотов розничной торговли. Покупатели стремятся приобретать дорогие товары, рассматривая их уже как долгосрочную инвестицию. Так, стоимость сумок некоторых брендов может достигать нескольких десятков тысяч долларов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
С начала 2025 года доля люксовых товаров в общем объеме российского фешен-рынка составила 11–12%, в то время как по итогам всего 2024 года этот показатель составил 10%, сообщили “Ъ” в Fashion Consulting Group (FCG). По данным сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, за январь—апрель текущего года доля люксовых товаров в общем объеме рынка выросла до 17%.
Состояние рынка люксовых товаров в России претерпевало разнонаправленную динамику начиная с 2022 года, напоминает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По итогу на рынке осталось 73% зарубежных люксовых брендов. Остальные ритейлеры закрыли свои магазины еще весной 2022 года. Среди них — Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Cartier. Более половины из оставшихся в России компаний прекратили поставлять новые коллекции: Gucci, Loro Piana, Kenzo, Rolex, Givenchy, Alexander McQueen и другие, отмечает эксперт.
По оценке господина Гафарова, из-за введенных западными странами ограничений, запрещающих ввоз в РФ предметов роскоши, российский рынок люксовых товаров сузился более чем вдвое — с $4,3 млрд в 2021 году до $2,06 млрд в 2024-м.
Благодаря параллельному импорту и посредникам дорогие товары можно по-прежнему увидеть в рознице, говорит Артур Гафаров. Логистические издержки, связанные с доставкой таких товаров, выросли на 30–40%, что сказалось на цене для конечного покупателя.
По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, интерес к люксовым одежде, обуви и аксессуарам растет на фоне снижения покупательской активности в массовом сегменте. Его потребители все чаще переходят к сберегательной модели, предпочитая вкладывать деньги в депозиты, а не тратиться на повседневные товары. На фоне этого половина крупнейших непродовольственных ритейлеров может зафиксировать убыток, прогнозировали в Союзе торговых центров (см. “Ъ” от 12 мая).
Рост потребления люксовых товаров могло обеспечить резкое увеличение доходов некоторых групп населения, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Среди новых вероятных потребителей люкса он перечислил, например, семьи участников СВО, IT-специалистов, работников оборонных предприятий. Российские потребители с не очень высокими доходами также, по его мнению, стремятся приобретать люксовые вещи, если у них появляются деньги на это: дорогие покупки позволяют идентифицировать себя с соответствующими брендами и их постоянными клиентами.
При этом, по данным CDEK.Shopping, категории товаров, которые покупатели заказывают у люксовых брендов, меняются.
Если в 2024 году в заказах чаще всего встречались кроссовки, то год спустя их сместили сумки. Тенденцию подтверждают и в Lamoda: в 2024 году продажи сумок на маркетплейсе выросли на 51%, рюкзаков — на 49%. Динамика особенно заметна в премиальном сегменте, где сумки занимают первое место по объему продаж, сообщили в Lamoda.
Лимитированные сумки люксовых брендов все чаще рассматриваются как форма альтернативных инвестиций — особенно в условиях нестабильности традиционных финансовых рынков и повышенного интереса к коллекционным активам, говорит Анна Лебсак-Клейманс. Годовой рост стоимости отдельных моделей может превышать двузначные числа, а цена продажи варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов за единицу товара в зависимости от состояния, заключает Артур Гафаров.