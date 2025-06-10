Отставка не уберегла министра

В СИЗО по обвинениям в коррупции отправился уже второй за последние три месяца бывший кузбасский министр. На этот раз — министр здравоохранения Дмитрий Беглов. Его обвиняют в получении взяток от поставщика медицинских изделий. Накануне своего задержания он объявил об уходе в отставку по собственному желанию. При похожих обстоятельствах в конце марта покинула пост и через день была задержана за коррупционные преступления министр культуры и национальной политики региона Ольга Феофанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрия Беглова задержали на следующий день после отставки с поста министра здравоохранения Кемеровской области

Фото: Центральный районный суд г. Кемерово Дмитрия Беглова задержали на следующий день после отставки с поста министра здравоохранения Кемеровской области

Фото: Центральный районный суд г. Кемерово

Центральный райсуд Кемерова 10 июня арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения Кузбасса 43-летнего Дмитрия Беглова по обвинению в получении взяток в крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщила пресс-служба суда со ссылкой на материалы предварительного следствия, фигурант дела лично получил от руководителя обособленного подразделения в Кемерове новосибирского ООО «Медтрейд-СРЦ» деньги «за оказание содействия в заключении договоров на закупку и поставку медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство».

Дмитрий Беглов объявил о своей добровольной отставке 6 июня. Как сообщала пресс-служба администрации кузбасского правительства, он был освобожден от должности министра по собственному желанию. На следующий день бывший чиновник был задержан правоохранительными органами по обвинению в получении взяток. На какую сумму и при каких обстоятельствах они были им получены, следствие не раскрывает. По данным департамента контрактной системы, компания «Медтрейд-СРЦ» в этом году заключила 17 контрактов на поставку медицинских изделий и материалов различным учреждениям здравоохранения Кузбасса, десять из которых были на сумму менее 1 млн руб., остальные — в размере 1-3,7 млн руб.

Взяткодатель в деле экс-министра здравоохранения был задержан судом в понедельник. Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кузбассу ходатайствовал для него о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте. Центральный райсуд удовлетворил эту просьбу. Как следует из картотеки суда, задержанный — Сергей Ксензов.

Уголовное преследование бывшего министра здравоохранения Кузбасса стало уже вторым в отношении высокопоставленного регионального чиновника по обвинениям в коррупции. 24 марта 2025 года Центральный райсуд Кемерова аналогичным образом арестовал бывшего министра культуры и национальной политики Кузбасса Ольгу Феофанову. Ей инкриминируется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, будучи директором Кузбасского краеведческого музея, она в октябре 2022 года совместно с индивидуальным предпринимателем, работающим в сфере культурно-массовых мероприятий, похитила 400 тыс. руб. средств музея через фиктивные договоры о выполнении работ. В декабре 2023 года, уже как министр, госпожа Феофанова получила от того же ИП 790 тыс. руб. за покровительство.

Игорь Лавренков, Кемерово