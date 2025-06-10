В Башкирии проводят проверку после падения клиентки с зиплайна

Прокуратура Иглинского района проводит проверку по факту травмирования посетительницы из-за падения с зиплайна.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, 8 июня на базе отдыха в Иглинском районе 22-летняя клиентка упала с экстремального аттракциона. По предварительным данным, при прохождении трассы у нее ослабло крепление троса, оторвался тормозной механизм и порвался страховочный пояс. Пострадавшая упала на металлическую конструкцию.

Надзорное ведомство установит причины случившегося, оценит степень вреда здоровью и организацию аукциона. Также прокуратура контролирует проведение доследственной проверки, организованной по факту.

Как сообщает Telegram-канал «Честный репортаж», инцидент произошел на базе отдыха в Акбердино.

Майя Иванова