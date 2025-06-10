Депутаты выступили против перевода скорой помощи в Екатеринбурге на аутсорсинг

Депутаты заксобрания Свердловской области раскритиковали план министерства здравоохранения региона о переводе автомобильного парка службы скорой помощи в Екатеринбурге на аутсорсинг в 2026 году, который в ходе заседания регионального парламента озвучила заместитель главы ведомства Светлана Филиппова. По ее словам, компании, которые будут осуществлять аутсорсинг, предоставят парк новых автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Организации, осуществляющие эти транспортные услуги аутсорсинга, не являются государственными, они не обязаны покупать запчасти для машин по самым дешевым ценам через аукционы. Они могут их купить быстрее, и эти запчасти будут лучше»,— заверила госпожа Филиппова, добавив, что после изменений машины скорой помощи в Екатеринбурге будут доезжать до места вызова «в установленные сроки».

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия»; ЕР) выступила против утверждения замминистра, что «в государственных учреждениях закупают все плохое и некачественное». «Мы тоже закупаем запчасти, детали и оборудование, уверяю вас, те, кто занимаются этим, очень заинтересованы, чтобы все было качественно»,— подчеркнула спикер.

Госпожу Бабушкину поддержал депутат от ЕР Владимир Радаев, который отметил, что в Нижнем Тагиле «непомерно» возросли затраты на скорую помощь после перехода на аутсорсинг. «Я понимаю, что вы хотите все сбросить. Частник ставит "Г", дешевое, как везде, а у нас нормальное»,— отметил парламентарий.

Господин Радаев добавил, что скорую помощь в Екатеринбурге не стали переводить на аутсорсинг в связи с угрозой забастовок водителей. «Где вы видели аутсорсеров, чтобы они свои деньги из кармана вытаскивали и покупали дорогие запчасти, милая моя? Вы ошибаетесь. В Перми была забастовка от перехода»,— сказал он.

В ходе пресс-подхода Людмила Бабушкина отметила, что доклад Светланы Филипповой о реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в области в 2024 году был «очень оптимистичный». «Нас это несколько удивило и насторожило. Мы очень мягко подсказали, что давайте приземляться и реально решать вопросы, хотя было очень многое сделано»,— сказала председатель, добавив, что депутаты ожидают увеличение показателя по числу выполненных вызовов. «Обратили внимание, что было запланировано 1452 вызова, выполнено 975. Меньше на 30%, чем это было запланировано. Будем смотреть дальше»,— подчеркнула госпожа Бабушкина.

Василий Алексеев