Власти планируют перевести автопарк скорой помощи в Екатеринбурге на аутсорсинг

Министерство здравоохранения Свердловской области рассмотрит вопрос о переводе автомобильного парка службы скорой помощи в Екатеринбурге на аутсорсинг в 2026 году, сообщила депутатам на заседании заксобрания заместитель министра здравоохранения региона Светлана Филиппова. «Опыт применения этой технологии в Нижнем Тагиле зарекомендовал себя исключительно положительно, там увеличилось количество выездов и доездов»,— заверила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Филиппова пояснила, что компания, которая осуществляет аутсорсинг, предоставит парк новых автомобилей. «Организации, осуществляющие эти транспортные услуги аутсорсинга, не являются государственными, они не обязаны покупать запчасти для машин по самым дешевым ценам через аукционы. Они могут их купить быстрее, и эти запчасти будут лучше»,— добавила замминистра.

Светлана Филиппова отметила, что в Нижнем Тагиле машины скорой помощи ломаются меньше, поскольку для них закупаются «другие запчасти» в рамках аутсорсинга. «Собственник волен за ними следить таким образом, чтобы эти машины всегда были в строю»,— подчеркнула она, добавив, что изменения позволят машинам скорой помощи в Екатеринбурга доезжать до места вызова «в установленные сроки».

Эксперимент по привлечению автомобилей с водителями для работы по аутсорсингу проводится в Екатеринбурге с 2014 года. В 2020 году водители скорой помощи заявили о забастовке в связи с новыми условиями труда: вместо трудовых договоров им предложили работать по системе самозанятых или ИП. Проверку трудовых прав водителей тогда начала прокуратура, к ситуации подключились депутаты Госдумы.

На тот момент губернатор Евгений Куйвашев пояснил, что передача части подстанций скорой помощи в Свердловской области на аутсорсинг необходима для более эффективной работы бригад. «Мы говорим об эффективности, об обновлении парка, мы не говорим о сокращении людей, мы говорим об увеличении зарплат. Чтобы эффективно работать — нужны реформы. Это не вопрос аутсорсинга, а вопрос более эффективного подхода и использования привлеченных ресурсов. Сейчас скорая архизагружена. Она нуждается в увеличении парка, улучшении. Сегодня весь мир идет по этому пути. Почему мы будем оставаться в каменном веке?», — заявил тогда господин Куйвашев на заседании заксобрания.

Василий Алексеев