Экс-министра здравоохранения Кузбасса арестовали по обвинению во взятках

Центральный райсуд Кемерова арестовал бывшего министра Кузбасса Дмитрия Беглова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АКО Фото: Пресс-служба АКО

По версии следствия, высокопоставленный чиновник лично получил от руководителя обособленного подразделения в Кемерове новосибирского ООО «Медтрейд-СРЦ» деньги «за содействие в заключении договоров на закупку и поставку медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство по службе деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых взяткодателем».

Дмитрий Беглов объявил о своей отставке 6 июня, а на следующий день был задержан правоохранительными органами. Срок пребывания экс-министра в СИЗО был продлен на 72 часа. По итогам рассмотрения ходатайства следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа 2025 года.

Игорь Лавренков, Кемерово