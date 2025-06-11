Из свежей почты

Николь Леонтьева, 11 лет, спастический тетрапарез, задержка речевого развития, требуется лечение. 212 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 39 тыс. руб.

В месяц дочке провели операцию на сердце, затем последовала операция из-за повреждения диафрагмального нерва. И только Николь пошла на поправку, как начались приступы судорог, вскоре диагностировали ДЦП. Когда удалось справиться с приступами, начали реабилитацию. Дочка научилась сидеть с поддержкой, появилась опора на ноги. В три года с помощью Русфонда мы попали в московский Институт медтехнологий (ИМТ). Николь уже может стоять с поддержкой, произносит несколько слов. Нужно продолжить лечение, не оставляйте нас! Татьяна Леонтьева, Калининградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Николь нужно лечение, направленное на коррекцию тонуса мышц, увеличение объема движений, повышение общей активности».

Емельян Стефашин, 8 лет, сужение челюсти, одонтома, требуется хирургическое и ортодонтическое лечение. 145 190 руб.

Внимание! Цена лечения 487 190 руб. Общество помощи русским детям внесло 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 85 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 32 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В первый год ему устранили расщелину губы, провели пластику нёба. Зубы прорезались в срок, но на верхней челюсти росли скученно. Еще у Емельяна выявили одонтому — доброкачественную опухоль костных тканей челюсти — и короткую уздечку языка. Сейчас нужно удалить одонтому и сделать пластику уздечки. Потом начнется ортодонтия, которая поможет подготовиться к пластике альвеолярного отростка. Но стоит все это лечение неподъемных для нас денег. Алена Стефашина, Брянская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Емельяну требуется лечение несъемными и съемными аппаратами на челюстях. Но сначала — удаление одонтомы, пластика уздечки, удаление зубов».

Никита Селиванов, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется вертикализатор. 127 394 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 317 024 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 116 630 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 23 тыс. руб.

Никита родился в результате экстренного кесарева сечения. Врачи спасли сына, но здоровье его пострадало. Мы регулярно проходим реабилитацию, занимаемся дома. Никита все понимает, хорошо говорит. Но до сих пор не сидит, не стоит, не ходит. Реабилитологи рекомендуют вертикализировать сына по полтора часа в день, чтобы предотвратить развитие осложнений и стимулировать активность мышц. Но подходящий вертикализатор стоит дорого. Помогите! Оксана Неугодникова, Липецкая область

Физический терапевт физкультурно-оздоровительного центра «Адели-Пенза» Олег Анчихров (Пенза): «Учитывая характер нарушений, Никите необходим вертикализатор "ЭкзоСтенд"».

Семен Павлов, 9 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 156 655 руб.

Внимание! Цена обследования 594 655 руб. Фонд Андрея Мельниченко внес 300 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 38 тыс. руб.

Сразу после рождения у Семена выявили хроническую почечную недостаточность и сказали, что без пересадки почки не обойтись. Ее успешно провели в три года в Москве, донором стала я. Сыну назначена терапия против отторжения почки, также нужно регулярно проходить обследования. В последние два года анализы стали ухудшаться, Семен часто болеет. Пришло время для очередного обследования, и пройти его нужно у врачей, которые делали пересадку. Они смогут быстро скорректировать терапию. Помогите мне с оплатой! Дарья Павлова, Кемеровская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Чтобы не допустить отторжения, за пересаженной почкой нужно тщательно следить. Мы быстро проведем все необходимые обследования».

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