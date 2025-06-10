Стартовал конкурс на пост председателя Самарского областного суда
Объявлен конкурс на пост председателя Самарского областного суда. Информация размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС РФ).
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Документы на конкурс принимаются до 11 июля 2025 года включительно. Заявления, которые поступят после указанного срока, рассматриваться не будут.
С 18 марта 2019 года и до апреля текущего года председателем Самарского областного суда был Вадим Кудинов. Срок его полномочий составил шесть лет.
До истечения этого срока Вадим Кудинов решил участвовать в конкурсе на пост председателя Самарского областного суда в 2024 году, и его кандидатуру согласовала ВККС РФ. В апреле 2025 года исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда был назначен Александр Шилов, который до этого был заместителем председателя Красноглинского районного суда Самары, когда указанную инстанцию возглавлял Вадим Кудинов.