Стартовал конкурс на пост председателя Самарского областного суда

Объявлен конкурс на пост председателя Самарского областного суда. Информация размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Документы на конкурс принимаются до 11 июля 2025 года включительно. Заявления, которые поступят после указанного срока, рассматриваться не будут.

С 18 марта 2019 года и до апреля текущего года председателем Самарского областного суда был Вадим Кудинов. Срок его полномочий составил шесть лет.

До истечения этого срока Вадим Кудинов решил участвовать в конкурсе на пост председателя Самарского областного суда в 2024 году, и его кандидатуру согласовала ВККС РФ. В апреле 2025 года исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда был назначен Александр Шилов, который до этого был заместителем председателя Красноглинского районного суда Самары, когда указанную инстанцию возглавлял Вадим Кудинов.

Георгий Портнов