Курс на промышленность

В Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Крым и Ставропольском крае в сфере промышленности реализуют более 70 инвестпроектов на общую сумму свыше 1,6 трлн руб. О самых крупных из них — в обзоре «G».

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

» Ростовская область

На Дону в отраслях производства промышленной продукции реализуется более 15 проектов на общую сумму более 200 млрд руб., сообщили «G» в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.

В Азове увеличат производство автомобильных колес. ООО «Азов-Тэк» реализует импортозамещающий проект «Строительство предприятия по выпуску изделий машиностроения и металлообработки» в Азове, в рамках которого объемы производства автомобильных легкосплавных колес увеличатся с 500 тыс. шт. до 1 млн шт. в год с последующим возможным расширением годового производства (в рамках реализации второй очереди) до 1,5–2 млн шт. Объем инвестиций — порядка 2 млрд руб. Реализация проекта находится на завершающей стадии, ввести в эксплуатацию планируется в 2025 году.

В Каменске-Шахтинском откроется металлургическое производство. В городе Каменск-Шахтинский ООО «Дон-Металл» реализует инвестпроект «Строительство металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры производственной мощностью 400 тыс. тонн в год». Общий объем инвестиций — 3,6 млрд руб. Сдача в эксплуатацию — 2025 год.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону появится новый завод. ООО «Эмпилс-цинк» реализует проект «Строительство завода по производству цинковых белил». Производственная мощность завода составит 15–20 тыс. т цинковых белил в год с возможностью увеличения до 24 тыс. т в год. Реализация проекта находится на завершающей стадии, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2025 год.

Кирилл Литвинский, заведующий кафедрой экономики и управления инновационными системами Кубанского государственного университета, кандидат экономических наук «Инвестиции в промышленность — это долгосрочный и стратегически важный процесс, формирующий основу экономической устойчивости юга России и способствующий не только росту ВРП, но и созданию высокотехнологичных рабочих мест, импортозамещению и диверсификации экономики. В Южном макрорегионе наблюдается активное развитие различных отраслей — от металлургии до высокотехнологичного машиностроения и производства импортозамещающей продукции.

Особенностью инвестирования является сочетание государственной поддержки, географических преимуществ и развитой инфраструктуры. Например, Краснодарский край развивает глубокую переработку сырья и производство сельхозтехники, что логично для аграрного региона. Ростовская область усиливает позиции в машиностроении и цветной металлургии, Ставрополье делает ставку на химическую промышленность, а Крым развивает малую и среднюю промышленность, создавая новые рабочие места.

Можно говорить о смене вектора: ранее приоритет был на торговле и услугах, теперь — на реальном секторе экономики. Это связано с необходимостью обеспечения технологического суверенитета и диверсификации экономик регионов.

Что способствует инвестициям? Удобное транспортное положение, наличие квалифицированной рабочей силы, налоговые льготы и специальные экономические режимы. Однако есть и вызовы: нехватка инженерных кадров, особенно в Крыму, недостаточно развитая логистика в отдельных зонах и бюрократические барьеры. Наиболее перспективными направлениями представляются производство комплектующих для медицины и машиностроения, выпуск энергоэффективных материалов, развитие химической и металлургической промышленности. Прогнозы на ближайшие годы — рост экспорта, увеличение локализации и повышение общей конкурентоспособности регионов.

Эти процессы формируют прочную основу для устойчивого экономического роста и развития промышленного потенциала юга России».

» Республика Крым

В сфере промышленности Крыма реализуется 24 инвестиционных проекта. Общая сумма инвестиций — свыше 2,5 млрд руб., планируется создание 774 новых рабочих мест, сообщили «G» в министерстве промышленности и торговли республики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Джанкое построят новый завод. В Джанкое построят завод по производству изделий объемно-блочного домостроения. Инвестор — ООО «Южный завод объемно-блочного домостроения». Объем инвестиций — 234,2 млн руб. Срок реализации — 2025–2035 годы. Количество рабочих мест — 24.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Алуште расширяют производство меховых изделий. В Алуште построят производственный блок Крымской меховой фабрики «Дуэт». Инвестор: ИП Горячева Э. О. Срок реализации — 2018–2043 годы. Объем инвестиций — 118,9 млн руб. Количество рабочих мест — 66.

В Симферопольском районе появится индустриальный парк. В Симферопольском районе строят частный индустриальный парк «Профистрой». Инвестор — ООО «Профистрой». Срок реализации — 2019–2029 годы. Объем инвестиций — 18,25 млн руб. Количество рабочих мест — 8.

» Краснодарский край

В промышленной сфере Краснодарского края реализуется 35 инвестиционных проектов на общую сумму более 1,2 трлн руб. Среди самых крупных в министерстве промышленной политики региона назвали следующие.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Староминском районе наладят производство тракторов «Беларус». Создание производства колесных тракторов на сумму 1,64 млрд руб. Инвестор — ООО «ТД МТЗ Северо-Запад». Сроки реализации — 2024–2033 годы. Проект предусматривает создание производственного комплекса, позволяющего локализовать в Краснодарском крае производство колесных тракторов шести модификаций под маркой «Беларус» путем расширения перечня выполняемых на производственной площадке в Староминском районе технологических операций и более широкого использования комплектующих российских производителей. После выхода на проектную мощность объем производства продукции в натуральном выражении совокупно составит до 5 тыс. штук в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре расширяют производство станков. Строительство второй очереди станкостроительного завода на сумму 5 млрд руб. Инвестор — ООО «ЮЗТС». Сроки реализации — 2022–2026 годы. Проект предусматривает строительство новых и реконструкцию текущих производственных мощностей, приобретение производственно-технологического оборудования, выпуск пятиосевых обрабатывающих центров.

В Кропоткине построят завод по изготовлении бумаги. Строительство завода по изготовлению бумаги из вторичного сырья (макулатуры) в Кропоткине на сумму 7,5 млрд руб. Производительность — 350 т в сутки. Инвестор — ООО «Кубанский бумажный комбинат». Сроки реализации — 2023–2027 годы.

Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» «Южные регионы России демонстрируют заметную инвестиционную активность в промышленности на фоне общероссийского курса на импортозамещение и технологическое развитие. Каждый из этих регионов имеет уникальную экономическую специфику, что отражается в характере и масштабах инвестиций в промышленный сектор. Например, многие годы экономика Краснодарского края опиралась на аграрный сектор и курортно-туристическую сферу, однако в последние годы регион активно наращивает промышленный потенциал. Ключевым фактором стала активная политика региональных властей. В регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, налажен обмен лучшими практиками на деловых форумах. Ростовская область всегда была мощным промышленным регионом, и в последние годы инвестактивность здесь переживает настоящий бум.

Инвестиционный процесс в промышленности зависит как от общих для всех регионов условий, так и от специфических местных факторов. Так, преимуществом Краснодарского края является развитая логистическая система, включающая крупные речные и морские порты. При этом между отраслями наблюдается высокая конкуренция за ресурсы и землю. На Дону отмечу развитую промышленную инфраструктуру, однако местами она существенно поизносилась и требует модернизации. В Крыму еще осталось достаточно свободных ниш на рынке для развития бизнеса, в частности в производстве строительных материалов и пищевой промышленности. Сдерживающим фактором считаю санкционное давление на Россию и логистические сложности. На Ставрополье есть как логистические ограничения (нет выходов к морю), так и локальные инфраструктурные — проблемы с водоснабжением и транспортной доступностью отдельных районов».

В Крыловском районе создадут завод по производству газобетонных изделий Строительство завода по производству газобетонных изделий мощностью 450 тыс. кубометров в год в Крыловском районе на сумму 4,1 млрд руб. Инвестор — ООО «Главстрой-Усть-Лабинск». Сроки реализации — 2024–2026 годы. Проект предусматривает строительство завода по производству газобетонных блоков из высокотехнологичного ячеистого бетона автоклавного твердения, а также производству изделий из армированного газобетона (плиты перекрытий, перемычки, стеновые панели). Проектная мощность завода — 450 тыс. кубометров газобетонных блоков и изделий в год.

В Северском районе инвестируют в импортозамещающие производства медизделий. Создание нового производства по выпуску импортозамещающей продукции медицинского назначения в Северском районе на сумму 1,1 млрд руб. Инвестор — ООО «Апрель». Сроки реализации — 2023–2025 годы. Проект предусматривает производство абсорбирующего белья, мочеприемников, калоприемников и катетеров, наборов самокатетеризации. Проектная мощность к 2030 году достигнет 46,6 тыс. изделий медназначения в год.

» Ставропольский край

Фото: официальный сайт администрации Буденновского муниципального округа Ставропольского края

На Ставрополье инвестируют в производство минеральных удобрений и полимерных труб. На Ставрополье реализуется инвестиционный проект по производству минеральных удобрений. В конце августа прошлого года состоялась закладка первого камня нового производства. Реализовать проект планируется до 2029 года на базе ООО «Ставролен» (нефтегазохимический завод в составе группы «ЛУКОЙЛ»). «Уникальность проекта заключается в диверсификации производства ПАО «НК "ЛУКОЙЛ"» с выпуском продукта, востребованного на экспортном рынке. Стоимость проекта — более 150 млрд руб. Реализация проекта позволит создать 600 новых рабочих мест»,— рассказали «G» в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

ГК «Полипластик» намерена построить в Ставропольском крае завод по производству полимерных трубопроводных систем. Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ-2024. Полная производственная мощность завода составит до 30 тыс. т в год полимерных труб. Объем инвестиций — порядка 2 млрд руб. В результате реализации проекта появится 200 новых рабочих мест. Ориентировочный срок реализации проекта составляет три года.

Маргарита Синкевич