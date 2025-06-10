Восемь проектов из Башкирии прошли в финал конкурса Президентского фонда природы

Президентский фонд природы объявил финалистов первого этапа грантового конкурса. Из 1653 заявок в полуфинал прошли 247 проектов, включая восемь — из Башкирии, сообщила пресс-служба Общественной палаты республики.

Самая крупная заявка на 23,5 млн руб. от Национального парка «Башкирия» направлена на создание Центра профессиональной ориентации «Заповедный резерв». Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики запросила более 12,1 млн руб. для формирования группировки европейского зубра на Южном Урале.

Региональное отделение Русского географического общества подало проект на 2,5 млн руб. для сохранения генофонда реликтовых пчел. Южно-уральский государственный природный заповедник представил проект на 2 млн руб. для исследований лесных животных. Агентство по развитию городских инициатив «Зеленое Давлеканово» планирует создать лагерь «Берказан» с бюджетом в 1,5 млн руб. АНО устойчивого развития территорий «Могучий Иремель» разработало проект по сохранению природы парка «Иремель» на сумму 1,21 млн руб.

Финалисты должны доработать проекты и подать их до 7 июля. Для этого организаторы создали акселерационную программу. Итоги конкурса будут объявлены до 15 августа, а реализация проектов начнется в сентябре.

Олег Вахитов