Доходный берег

В сфере курортов и туризма Крыма реализуются 248 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 288 млрд руб. Об этом «G» сообщил глава республики Сергей Аксенов. Самые значимые — строительство круглогодичных курортов «Крымская Ривьера» в Саках и «Золотые пески России» в Евпатории. По мнению экспертов, они могут стать ключевыми в формировании новой экономической модели Республики.

Фото: ГК «Монолит»

Курорт «Золотые пески России»

Общая площадь: 212 га

Номерной фонд: 6 тыс.

Турпоток: до 1 млн человек в год

Объем инвестиций: 120 млрд руб.

Старт работы курорта: 2030 год

Круглогодичный курорт «Золотые пески России» в Евпатории создается по поручению президента в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». На площади более 200 га планируется построить 17 отелей категории три, четыре и пять «звезд» на 6 тыс. номеров, в год здесь будут принимать порядка 1 млн туристов. Помимо отелей, туристический кластер предусматривает строительство отапливаемых бассейнов, термальных и медицинских комплексов, аквапарка, луна-парка, экспоцентра, музейного комплекса, в который войдет памятник Евпаторийскому десанту, детские развлекательные центры и променадную зону вдоль побережья общей протяженностью более 20 км.

На объектах курорта создадут 4,5 тыс. новых рабочих мест, в бюджеты различных уровней ежегодно будет поступать порядка 3 млрд руб. налогов. Инвестиции составят более 120 млрд руб., в том числе 13 млрд — государственные средства, которые пойдут на строительство дорог, инженерной инфраструктуры, подводящих сетей газо-, электро- и водоснабжения. Срок ввода в эксплуатацию проекта — 2030 год, первые отели могут начать работу в 2029 году.

Якуб Асанов, генеральный директор ГК «Монолит», основной инвестор проекта «Золотые пески России» «Курорт "Золотые пески России"» не имеет аналогов в нашей стране. Благодаря поддержке государства мы создадим новое пространство, по сути — город, в котором будет сделано все для комфортного пребывания туристов и крымчан. Главным акцентом станет променадная зона и зона благоустроенных пляжей, бесплатных и общедоступных. Не будет никаких заборов, каждый гость курорта сможет чувствовать себя комфортно и безопасно на его территории. Непосредственно отели займут 33,5 га, остальная территория — это вспомогательная инфраструктура, пляжные и зеленые зоны, игровые и спортивные площадки, фестивальные и прогулочные пространства, объекты благоустройства».

Фото: Отель «Ялта-Интурист»

«Маринс Гранд Отель Ялта»

Общая площадь: 55 тыс. кв. м

Номерной фонд: 470

Турпоток: 100 тыс. человек в год

Срок реализации: 2026–2031 годы

Объем инвестиций: не раскрывается

Кинокомпания «Союз Маринс Групп» возобновляет строительство заброшенного с 1990-х годов гостиничного комплекса в Ялте. Презентация проекта под рабочим названием «Маринс Гранд Отель Ялта» состоялась в июле 2023 года. На месте недостроя, известного в городе как «турецкий отель», планируется возведение пятизвездочного комплекса с уникальной архитектурой. Для объекта уже проведены исследования состояния конструкций и началась проработка технико-экономических показателей. Все номера основного здания будут оснащены панорамным остеклением с видом на море.

Инвестиционный проект получил положительную оценку правительства Крыма. Для его реализации одобрено проектное финансирование на уровне Министерства экономического развития РФ и открыта крупная кредитная линия. В ближайшее время планируется согласовать технико-экономические показатели и концепцию отеля с властями, после чего начнется рабочее проектирование. Гостиничный комплекс станет продолжением инфраструктурных преобразований отеля «Ялта-Интурист», которым также управляет компания «Союз Маринс Групп». В результате реализации проекта создадут более 250 новых рабочих мест.

Фото: отель «Ялта-Интурист»

Пляж «Изумрудный»

Общая площадь: 12,5 тыс. кв. м

Протяженность: 300 м

Срок реализации проекта: 2023–2025 годы

Объем инвестиций: 400 млн руб.

Предстоящий курортный сезон готовит приятный сюрприз для жителей и гостей Крыма. 25 июня отель «Ялта-Интурист» открывает пляж «Изумрудный», который последние два года находился на реконструкции. В конце 2022 года руководители отеля «Ялта-Интурист» и компании «Союз Маринс Групп» приняли решение приступить к масштабному обновлению пляжа бывшего пансионата «Донбасс», пребывающего в аварийном состоянии. Построены четыре сектора с лежаками, зонтами и комфортными зонами отдыха. Инфраструктура пляжа включает в себя пирсы, рестораны и бары, торговую аллею, спортивную, детскую и прогулочную зоны, террасы для отдыха, различные аттракционы.

Главная задача, которую ставили перед собой авторы проекта,— сохранить не только пляж, но и его историю, сделать современный объект на исторической основе. Он станет еще одной точкой притяжения для крымчан и гостей полуострова.

«Все новые объекты инфраструктуры пляжа будут находиться в свободном доступе для людей. Внешне он станет таким, каким его помнят миллионы, но более современным. В будущем "Изумрудный" войдет в глобальный проект под названием "Большая Южнобережная набережная"»,— комментирует проект глава администрации Ялты Янина Павленко.

Константин Сторожев, генеральный директор VALO Hospitality «Влияние крупных турпроектов на экономику Крыма выходит далеко за рамки туристической отрасли. Это инвестиции в человеческий капитал, инфраструктуру, налоговую стабильность и занятость, которые формируют более устойчивую региональную модель развития. Масштабные проекты способны оказывать комплексное влияние на экономику региона. В первую очередь подобные инициативы стимулируют локальное строительство и смежные отрасли — от транспортной логистики до производства строительных и отделочных материалов. На этапе реализации проект вовлекает в экономический оборот значительное количество ресурсов, подрядчиков и трудовых ресурсов, что отражается на росте занятости и налоговых поступлений.

Не менее важно и то, как работает объект после ввода в эксплуатацию. Современные курортные комплексы требуют постоянного управления, обслуживания, предоставления сервисов, что формирует устойчивый спрос на квалифицированный персонал. Это особенно актуально для регионов с выраженной сезонностью и ограниченным числом высокооплачиваемых рабочих мест. Крупные отели и апарт-комплексы, рассчитанные на круглогодичную загрузку (благодаря развитой инфраструктуре — спа, спортплощадки, детский центр и благоустроенный пляж), позволяют частично сгладить сезонные колебания в сфере занятости, давая стабильную нагрузку на локальную инфраструктуру и поддерживая малый бизнес — в торговле, общепите, транспорте и досуговых услугах.

Кроме того, развитие туристической инфраструктуры напрямую влияет на формирование налоговой базы. По мере ввода новых объектов увеличивается поток туристов, растет выручка, что отражается на поступлениях в бюджеты всех уровней. Это позволяет регионам реализовывать собственные социальные и инфраструктурные программы».

Гостиничный комплекс «Рахиль»

Общая площадь: 8,6 га

Номерной фонд: 333

Турпоток: 100 тыс. человек в год

Объем инвестиций: 20 млрд руб.

Срок реализации: 2027–2029 годы

Комплекс «Рахиль» — это крупный инвестиционный проект управляющей компании VIZANT, в активе которой сеть отелей, санаториев и ресторанов на Южном берегу Крыма. После завершения масштабных работ здесь появится отель с номерами различной категории, комплекс вилл, медицинский центр, несколько ресторанов, конференц-залы и места для проведения банкетных мероприятий.

Также в рамках инвестпроекта будет реконструирован пешеходный мост к Ласточкиному гнезду, благоустроена прилегающая территория, появятся новые точки притяжения, открытые для свободного посещения — зоны отдыха, детская и смотровая площадки. В результате реализации проекта создадут 500 новых рабочих мест.

Фото: правительство Республики Крым

Семейный курорт «Крымская Ривьера»

Общая площадь: 13 га

Номерной фонд: 840

Турпоток: 90 тыс. человек в год

Объем инвестиций: 16 млрд руб.

Число новых рабочих мест: 870

Срок реализации проекта: 2023–2030 годы

В рамках проекта «Семейный курорт "Крымская Ривьера"» в Саках построят четырехзвездочный комплекс на 840 номеров, который будет принимать порядка 90 тыс. туристов ежегодно. Реализация проекта позволит создать 870 рабочих мест и получить более 1 млрд руб. налоговых отчислений в год.

Тат Гаспарян