Доходный берег
Топ туристических проектов в Крыму
В сфере курортов и туризма Крыма реализуются 248 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 288 млрд руб. Об этом «G» сообщил глава республики Сергей Аксенов. Самые значимые — строительство круглогодичных курортов «Крымская Ривьера» в Саках и «Золотые пески России» в Евпатории. По мнению экспертов, они могут стать ключевыми в формировании новой экономической модели Республики.
Курорт «Золотые пески России»
- Общая площадь: 212 га
- Номерной фонд: 6 тыс.
- Турпоток: до 1 млн человек в год
- Объем инвестиций: 120 млрд руб.
- Старт работы курорта: 2030 год
Круглогодичный курорт «Золотые пески России» в Евпатории создается по поручению президента в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». На площади более 200 га планируется построить 17 отелей категории три, четыре и пять «звезд» на 6 тыс. номеров, в год здесь будут принимать порядка 1 млн туристов. Помимо отелей, туристический кластер предусматривает строительство отапливаемых бассейнов, термальных и медицинских комплексов, аквапарка, луна-парка, экспоцентра, музейного комплекса, в который войдет памятник Евпаторийскому десанту, детские развлекательные центры и променадную зону вдоль побережья общей протяженностью более 20 км.
На объектах курорта создадут 4,5 тыс. новых рабочих мест, в бюджеты различных уровней ежегодно будет поступать порядка 3 млрд руб. налогов. Инвестиции составят более 120 млрд руб., в том числе 13 млрд — государственные средства, которые пойдут на строительство дорог, инженерной инфраструктуры, подводящих сетей газо-, электро- и водоснабжения. Срок ввода в эксплуатацию проекта — 2030 год, первые отели могут начать работу в 2029 году.
«Курорт "Золотые пески России"» не имеет аналогов в нашей стране. Благодаря поддержке государства мы создадим новое пространство, по сути — город, в котором будет сделано все для комфортного пребывания туристов и крымчан. Главным акцентом станет променадная зона и зона благоустроенных пляжей, бесплатных и общедоступных. Не будет никаких заборов, каждый гость курорта сможет чувствовать себя комфортно и безопасно на его территории. Непосредственно отели займут 33,5 га, остальная территория — это вспомогательная инфраструктура, пляжные и зеленые зоны, игровые и спортивные площадки, фестивальные и прогулочные пространства, объекты благоустройства».
«Маринс Гранд Отель Ялта»
- Общая площадь: 55 тыс. кв. м
- Номерной фонд: 470
- Турпоток: 100 тыс. человек в год
- Срок реализации: 2026–2031 годы
- Объем инвестиций: не раскрывается
Кинокомпания «Союз Маринс Групп» возобновляет строительство заброшенного с 1990-х годов гостиничного комплекса в Ялте. Презентация проекта под рабочим названием «Маринс Гранд Отель Ялта» состоялась в июле 2023 года. На месте недостроя, известного в городе как «турецкий отель», планируется возведение пятизвездочного комплекса с уникальной архитектурой. Для объекта уже проведены исследования состояния конструкций и началась проработка технико-экономических показателей. Все номера основного здания будут оснащены панорамным остеклением с видом на море.
Инвестиционный проект получил положительную оценку правительства Крыма. Для его реализации одобрено проектное финансирование на уровне Министерства экономического развития РФ и открыта крупная кредитная линия. В ближайшее время планируется согласовать технико-экономические показатели и концепцию отеля с властями, после чего начнется рабочее проектирование. Гостиничный комплекс станет продолжением инфраструктурных преобразований отеля «Ялта-Интурист», которым также управляет компания «Союз Маринс Групп». В результате реализации проекта создадут более 250 новых рабочих мест.
Пляж «Изумрудный»
- Общая площадь: 12,5 тыс. кв. м
- Протяженность: 300 м
- Срок реализации проекта: 2023–2025 годы
- Объем инвестиций: 400 млн руб.
Предстоящий курортный сезон готовит приятный сюрприз для жителей и гостей Крыма. 25 июня отель «Ялта-Интурист» открывает пляж «Изумрудный», который последние два года находился на реконструкции. В конце 2022 года руководители отеля «Ялта-Интурист» и компании «Союз Маринс Групп» приняли решение приступить к масштабному обновлению пляжа бывшего пансионата «Донбасс», пребывающего в аварийном состоянии. Построены четыре сектора с лежаками, зонтами и комфортными зонами отдыха. Инфраструктура пляжа включает в себя пирсы, рестораны и бары, торговую аллею, спортивную, детскую и прогулочную зоны, террасы для отдыха, различные аттракционы.
Главная задача, которую ставили перед собой авторы проекта,— сохранить не только пляж, но и его историю, сделать современный объект на исторической основе. Он станет еще одной точкой притяжения для крымчан и гостей полуострова.
«Все новые объекты инфраструктуры пляжа будут находиться в свободном доступе для людей. Внешне он станет таким, каким его помнят миллионы, но более современным. В будущем "Изумрудный" войдет в глобальный проект под названием "Большая Южнобережная набережная"»,— комментирует проект глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Влияние крупных турпроектов на экономику Крыма выходит далеко за рамки туристической отрасли. Это инвестиции в человеческий капитал, инфраструктуру, налоговую стабильность и занятость, которые формируют более устойчивую региональную модель развития.
Масштабные проекты способны оказывать комплексное влияние на экономику региона. В первую очередь подобные инициативы стимулируют локальное строительство и смежные отрасли — от транспортной логистики до производства строительных и отделочных материалов. На этапе реализации проект вовлекает в экономический оборот значительное количество ресурсов, подрядчиков и трудовых ресурсов, что отражается на росте занятости и налоговых поступлений.
Не менее важно и то, как работает объект после ввода в эксплуатацию. Современные курортные комплексы требуют постоянного управления, обслуживания, предоставления сервисов, что формирует устойчивый спрос на квалифицированный персонал. Это особенно актуально для регионов с выраженной сезонностью и ограниченным числом высокооплачиваемых рабочих мест. Крупные отели и апарт-комплексы, рассчитанные на круглогодичную загрузку (благодаря развитой инфраструктуре — спа, спортплощадки, детский центр и благоустроенный пляж), позволяют частично сгладить сезонные колебания в сфере занятости, давая стабильную нагрузку на локальную инфраструктуру и поддерживая малый бизнес — в торговле, общепите, транспорте и досуговых услугах.
Кроме того, развитие туристической инфраструктуры напрямую влияет на формирование налоговой базы. По мере ввода новых объектов увеличивается поток туристов, растет выручка, что отражается на поступлениях в бюджеты всех уровней. Это позволяет регионам реализовывать собственные социальные и инфраструктурные программы».
Гостиничный комплекс «Рахиль»
- Общая площадь: 8,6 га
- Номерной фонд: 333
- Турпоток: 100 тыс. человек в год
- Объем инвестиций: 20 млрд руб.
- Срок реализации: 2027–2029 годы
Комплекс «Рахиль» — это крупный инвестиционный проект управляющей компании VIZANT, в активе которой сеть отелей, санаториев и ресторанов на Южном берегу Крыма. После завершения масштабных работ здесь появится отель с номерами различной категории, комплекс вилл, медицинский центр, несколько ресторанов, конференц-залы и места для проведения банкетных мероприятий.
Также в рамках инвестпроекта будет реконструирован пешеходный мост к Ласточкиному гнезду, благоустроена прилегающая территория, появятся новые точки притяжения, открытые для свободного посещения — зоны отдыха, детская и смотровая площадки. В результате реализации проекта создадут 500 новых рабочих мест.
Семейный курорт «Крымская Ривьера»
- Общая площадь: 13 га
- Номерной фонд: 840
- Турпоток: 90 тыс. человек в год
- Объем инвестиций: 16 млрд руб.
- Число новых рабочих мест: 870
- Срок реализации проекта: 2023–2030 годы
В рамках проекта «Семейный курорт "Крымская Ривьера"» в Саках построят четырехзвездочный комплекс на 840 номеров, который будет принимать порядка 90 тыс. туристов ежегодно. Реализация проекта позволит создать 870 рабочих мест и получить более 1 млрд руб. налоговых отчислений в год.