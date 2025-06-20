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Доходный берег

Топ туристических проектов в Крыму

В сфере курортов и туризма Крыма реализуются 248 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 288 млрд руб. Об этом «G» сообщил глава республики Сергей Аксенов. Самые значимые — строительство круглогодичных курортов «Крымская Ривьера» в Саках и «Золотые пески России» в Евпатории. По мнению экспертов, они могут стать ключевыми в формировании новой экономической модели Республики.

Фото: ГК «Монолит»

Курорт «Золотые пески России»

  • Общая площадь: 212 га
  • Номерной фонд: 6 тыс.
  • Турпоток: до 1 млн человек в год
  • Объем инвестиций: 120 млрд руб.
  • Старт работы курорта: 2030 год

Круглогодичный курорт «Золотые пески России» в Евпатории создается по поручению президента в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». На площади более 200 га планируется построить 17 отелей категории три, четыре и пять «звезд» на 6 тыс. номеров, в год здесь будут принимать порядка 1 млн туристов. Помимо отелей, туристический кластер предусматривает строительство отапливаемых бассейнов, термальных и медицинских комплексов, аквапарка, луна-парка, экспоцентра, музейного комплекса, в который войдет памятник Евпаторийскому десанту, детские развлекательные центры и променадную зону вдоль побережья общей протяженностью более 20 км.

На объектах курорта создадут 4,5 тыс. новых рабочих мест, в бюджеты различных уровней ежегодно будет поступать порядка 3 млрд руб. налогов. Инвестиции составят более 120 млрд руб., в том числе 13 млрд — государственные средства, которые пойдут на строительство дорог, инженерной инфраструктуры, подводящих сетей газо-, электро- и водоснабжения. Срок ввода в эксплуатацию проекта — 2030 год, первые отели могут начать работу в 2029 году.

Фото: Отель «Ялта-Интурист»

«Маринс Гранд Отель Ялта»

  • Общая площадь: 55 тыс. кв. м
  • Номерной фонд: 470
  • Турпоток: 100 тыс. человек в год
  • Срок реализации: 2026–2031 годы
  • Объем инвестиций: не раскрывается

Кинокомпания «Союз Маринс Групп» возобновляет строительство заброшенного с 1990-х годов гостиничного комплекса в Ялте. Презентация проекта под рабочим названием «Маринс Гранд Отель Ялта» состоялась в июле 2023 года. На месте недостроя, известного в городе как «турецкий отель», планируется возведение пятизвездочного комплекса с уникальной архитектурой. Для объекта уже проведены исследования состояния конструкций и началась проработка технико-экономических показателей. Все номера основного здания будут оснащены панорамным остеклением с видом на море.

Инвестиционный проект получил положительную оценку правительства Крыма. Для его реализации одобрено проектное финансирование на уровне Министерства экономического развития РФ и открыта крупная кредитная линия. В ближайшее время планируется согласовать технико-экономические показатели и концепцию отеля с властями, после чего начнется рабочее проектирование. Гостиничный комплекс станет продолжением инфраструктурных преобразований отеля «Ялта-Интурист», которым также управляет компания «Союз Маринс Групп». В результате реализации проекта создадут более 250 новых рабочих мест.

Фото: отель «Ялта-Интурист»

Пляж «Изумрудный»

  • Общая площадь: 12,5 тыс. кв. м
  • Протяженность: 300 м
  • Срок реализации проекта: 2023–2025 годы
  • Объем инвестиций: 400 млн руб.

Предстоящий курортный сезон готовит приятный сюрприз для жителей и гостей Крыма. 25 июня отель «Ялта-Интурист» открывает пляж «Изумрудный», который последние два года находился на реконструкции. В конце 2022 года руководители отеля «Ялта-Интурист» и компании «Союз Маринс Групп» приняли решение приступить к масштабному обновлению пляжа бывшего пансионата «Донбасс», пребывающего в аварийном состоянии. Построены четыре сектора с лежаками, зонтами и комфортными зонами отдыха. Инфраструктура пляжа включает в себя пирсы, рестораны и бары, торговую аллею, спортивную, детскую и прогулочную зоны, террасы для отдыха, различные аттракционы.

Главная задача, которую ставили перед собой авторы проекта,— сохранить не только пляж, но и его историю, сделать современный объект на исторической основе. Он станет еще одной точкой притяжения для крымчан и гостей полуострова.

«Все новые объекты инфраструктуры пляжа будут находиться в свободном доступе для людей. Внешне он станет таким, каким его помнят миллионы, но более современным. В будущем "Изумрудный" войдет в глобальный проект под названием "Большая Южнобережная набережная"»,— комментирует проект глава администрации Ялты Янина Павленко.

Гостиничный комплекс «Рахиль»

  • Общая площадь: 8,6 га
  • Номерной фонд: 333
  • Турпоток: 100 тыс. человек в год
  • Объем инвестиций: 20 млрд руб.
  • Срок реализации: 2027–2029 годы

Комплекс «Рахиль» — это крупный инвестиционный проект управляющей компании VIZANT, в активе которой сеть отелей, санаториев и ресторанов на Южном берегу Крыма. После завершения масштабных работ здесь появится отель с номерами различной категории, комплекс вилл, медицинский центр, несколько ресторанов, конференц-залы и места для проведения банкетных мероприятий.

Также в рамках инвестпроекта будет реконструирован пешеходный мост к Ласточкиному гнезду, благоустроена прилегающая территория, появятся новые точки притяжения, открытые для свободного посещения — зоны отдыха, детская и смотровая площадки. В результате реализации проекта создадут 500 новых рабочих мест.

Фото: правительство Республики Крым

Семейный курорт «Крымская Ривьера»

  • Общая площадь: 13 га
  • Номерной фонд: 840
  • Турпоток: 90 тыс. человек в год
  • Объем инвестиций: 16 млрд руб.
  • Число новых рабочих мест: 870
  • Срок реализации проекта: 2023–2030 годы

В рамках проекта «Семейный курорт "Крымская Ривьера"» в Саках построят четырехзвездочный комплекс на 840 номеров, который будет принимать порядка 90 тыс. туристов ежегодно. Реализация проекта позволит создать 870 рабочих мест и получить более 1 млрд руб. налоговых отчислений в год.

Тат Гаспарян

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