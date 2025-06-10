Карельский банкрот ищет покупателя на бывший автосалон Nissan

В Петербурге в рамках банкротства компании, учредителем которой является карельский бизнесмен Андрей Чернобай, на продажу выставили здание площадью 2,3 тыс. кв. м. Ранее в нем находился дилерский центр Nissan, которым владел карельский холдинг СТК (с которым компания господина Чернобая также была аффилирована). За объект на проспекте Косыгина, 2, к. 4, планируется выручить 345 млн рублей. Объект может купить инвестор, заинтересованный в площадях для продажи авто и сопутствующих товаров, так как под классическую торговлю локация вряд ли уместна, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках банкротства ООО «КУАН 2» на торги выставлено одно из зданий автокомплекса на Косыгина, 2, к. 4 лит. А, ранее занимаемое петрозаводским холдингом СТК (до 2021 года официальный дилер Nissan и Datsun). Двухэтажный центр площадью 2,3 тыс. кв. м и право аренды земельного участка 3,9 тыс. кв. м намерены продать за 345 млн рублей. Торги назначены на 15 июля.

Арбитраж Петербурга и Ленобласти признал ООО «КУАН 2» банкротом в июле прошлого года. Общие требования кредиторов к компании составили 220,9 млн рублей. Из них задолженность перед банком «Санкт-Петербург» — 217, 9 млн рублей.

Часть суммы (90 млн рублей) компания брала у банка на достройку автоцентра в 2014 году. По дополнительному соглашению срок окончательного погашения кредита заканчивался в конце 2023 года, но из-за ненадлежашего исполнения договоренностей банк потребовал отдать долг досрочно.

Чтобы обеспечить возврат займа, был заключен договор об ипотеке на ныне выставленное в рамках банкротства компании здание и право аренды участка под ним. Также в сумму требований вошла задолженность в 162 млн рублей перед банком петрозаводского холдинга СТК (ООО «СТК Центр»), которую ООО «КУАН 2» выкупило по договору цессии в 2016 году.

Учредителем ООО «КУАН 2» является петрозаводский бизнесмен Андрей Чернобай. Он же с Олегом Зобиным, Леонидом Мартыновым, Владимиром Распутиным и другими партнерами владел долей в ООО «СТК» и ООО «СТК ТРЕЙД-ИН», входящих в группу компаний СТК.

Петрозаводский холдинг СТК работал на петербургском рынке с 2005 года. В автоцентре на проспекте Косыгина дилер продавал автомобили Nissan и Datsun. Проблемы у компании начались в 2015 году на фоне резкого падения авторынка из-за скачка курса валют. В конце года Балтийский банк — основной кредитор компании — подал банкротные иски к ряду компаний группы СТК, а в 2016 году иск о банкротстве от банка «Санкт-Петербург» получило и петербургское юрлицо автохолдинга ООО «СТК центр». После выкупа долга у банка компанией «КУАН 2» деятельность дилера продолжило ООО «Зенит Авто».

По мнению управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, подобный объект может быть интересен инвесторам из автобизнеса.

«Для классической торговли локация не подойдет, так как там уже давно сформирована "автомобильная зона", и наиболее адекватным решением будет запуск центра по продаже машин или сопутствующих товаров и услуг»,— уточняет эксперт.

Владимир Колодчук