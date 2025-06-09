Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,74%

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) к закрытию основных торгов упал на 1,74%, до 2737,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях — на 1,36%, до 1151,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,72%, до 1089,59 пункта. Это следует из данных на сайте.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Эксперты связывают падение со снижением ключевой ставки Центробанка с 21% до 20% 6 июня. Сразу после объявления решения регулятора индекс впервые с середины мая превысил 2900 пунктов. Однако после слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о сохранении жесткой кредитно-денежной политики он упал ниже 2800 пунктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынки упали духом».

Екатерина Отрашкевич