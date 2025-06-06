Рынки упали духом

Решение Банка России снизить ставку до 20% вызвало бурную реакцию участников рынка. После объявления индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) взлетел на 2,6%, превысив впервые с середины мая уровень 2900 пунктов. Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина быстро охладила пыл инвесторов, и по итогам основной сессии индекс потерял 2,5%, откатившись ниже уровня 2800 пунктов. В отношении ближайших перспектив фондового рынка эксперты высказываются осторожно, хотя и ждут новых шагов ЦБ по снижению ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Торги на Московской бирже 6 июня в первой половине дня проходили довольно спокойно. Согласно опросу агентства Reuters, проведенному в начале недели, две трети из 26 опрошенных аналитиков и экономистов ожидали сохранения ставки на уровне 21%, шестеро ждали снижения до 20% и один — до 19%.

Однако нервозность явно нарастала, и за пять минут до объявления решения совета директоров ЦБ по акциям ряда эмитентов (ПИК, «Самолет», АФК «Система» и других) прошла волна продаж, обвалившая их котировки на 4–5%. За минуту до публикации ключевой ставки «медведи» добрались и до «голубых фишек» (Сбербанка, «Газпрома», «Яндекса», «Т-Технологии»), акции которых потеряли в цене 1,2–3,7%. В результате индекс Московской биржи упал на 1,3%, до 2836,43 пункта. Однако известие о том, что ЦБ пошел на смягчение, снизив ставку на 1 п. п., до 20%, вызвало позитивную реакцию участников рынка. Индекс подскочил на 2,6% и впервые с середины мая поднялся выше уровня 2900 пунктов, достигнув отметки 2910,52 пункта.

Вот только надолго оптимизма инвесторам не хватило. Тем более что глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции не исключила повышение ключевой ставки в случае роста инфляции.

Индекс IMOEX уверенно снижался, и на закрытии основной сессии остановился на отметке 2786,16 пункта, на 2,5% ниже закрытия предыдущего дня. Котировки «голубых фишек» потеряли 1,5–2%. Объем торгов по акциям индекса превысил 154 млрд руб., рекордное значение за два месяца.

Однозначным разочарованием для рынка стала жесткая риторика регулятора, так как участники рынка ожидали ее смягчения. Как отмечает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров, «получив достаточно жесткий сигнал, рынок ускорил свое падение». При этом в лидерах снижения оказались акции компаний, бизнес которых сильно зависит от уровня ставок (ПИК, «Самолет»), а также эмитенты с высокой долговой нагрузкой (АФК «Система», «Сегежа»), акции которых просели на 4–5%.

Негативно отреагировал на комментарии главы ЦБ и долговой рынок. В результате доходности ОФЗ со сроком обращения 1–3 года выросли почти на 0,5 п. п., до 15,9–17,1% годовых, по среднесрочным бумагам доходность увеличилась на 0,3 п. п., до 15,2–15,4% годовых.

Снижение ставки и ожидание ее дальнейшей корректировки пока не повлияли на курсы.

Юань, начавший биржевые торги пятницы с уверенного роста (до 11,07 руб./CNY), после оглашения решения ЦБ пошел вниз. По итогам торгов он остановился на отметке 10,9 руб./CNY, что на 4 коп. выше значений закрытия четверга.

Курс доллара по итогам дня остановился чуть выше 79 руб./$.

По словам руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, в условиях контроля за движением капитала «лаг трансмиссионного механизма на обменный курс может достигать одного года». Поэтому текущая реакция валютного рынка скорее выглядит спекулятивной. «Для российской валюты более важным останется влияние геополитического и фундаментального факторов. Оба говорят не в пользу дальнейшего укрепления рубля, поэтому курс национальной валюты скорее завершит год на уровнях выше 90 руб./$»,— ожидает господин Евстифеев.

В целом в отношении фондового рынка его участники настроены позитивно. Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак не исключает, что в ближайшее время индекс может дорасти до 3000–3100 пунктов, «будет формироваться выжидательная позиция» вплоть до следующего заседания ЦБ. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключает, что на заседании 25 июля ЦБ может снизить ставку на 100–200 б. п., до 18–19%. «В ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания возобновят снижение»,— считает он. Как считает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева, при отсутствии устойчивости в дезинфляционной тенденции Банк России может сохранить ставку на текущем уровне. Однако к концу года эксперт ждет ее снижения до 16–17%.

Виталий Гайдаев