Уле Абраровой оплачено внутривенное питание и лекарства

6 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Калининград» мы рассказали историю девятилетней Ули Абраровой из Калининградской области («Две Дюймовочки», Светлана Иванова). У девочки синдром короткой кишки. Длины кишечника недостаточно для адекватного переваривания и усвоения обычной пищи. Чтобы Уля росла и развивалась, ей требуется внутривенное питание на полгода и лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 800 964 руб.) собрана. Юлия, мама Ули, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уля Абрарова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Уля Абрарова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 6 июня 4117 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Калининград», «Тула», «Владимир», «Кубань» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 59 компаний исчерпывающе помогли 80 детям, собрано 25 128 088 руб.