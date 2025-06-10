Серебро промыслило котировки

Котировки промышленных драгметаллов растут: стоимость серебра достигла рекордного значения за 13 лет, прибавив с начала месяца более 11%. Котировки платины выросли на 15%, достигнув четырехлетнего максимума. Инвесторы надеются, что переговоры США и Китая приведут к снижению рисков рецессии и оживлению промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В начале недели стоимость серебра обновила 13-летний максимум. По данным Investing.com, 9 июня котировки благородного металла на спот-рынке достигали $36,68 за унцию — максимума с 29 февраля 2012 года. Этот результат почти на 2% превысил значения закрытия пятницы. С начала месяца металл подорожал более чем на 11%. Более быстрыми темпами росла стоимость металлов платиновой группы. Котировки платины с начала месяца выросли почти на 15%, до отметки $1215 за унцию, обновив максимум с мая 2021 года. Котировки палладия выросли на 12%, до $1089 за унцию, максимума с 4 ноября 2024 года. При этом стоимость золота выросла лишь на 1%, до $3322 за унцию.

Стремительный рост стоимости промышленных благородных металлов, к которым относится серебро и платиноиды, связан с активизировавшимися переговорами США и Китая. В минувший четверг состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, после которых американский президент анонсировал второй раунд переговоров в Лондоне 9 июня. Предваряя их, глава Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассетт заявил CNBC, что «любой экспортный контроль из США будет ослаблен», Китай будет поставлять «в больших объемах» (см. материал на стр. 2).

Снижение напряженности в отношения США с КНР и с Евросоюзом снизило экономические риски. Как отмечает портфельный менеджер УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, такая ситуация позитивна для промышленных металлов, спрос на которые имеет циклическую природу, зависящую от состояния мировой экономики. Согласно оценке Silver Institute & Metals Focus, в 2024 году на промышленность и ювелирную отрасль в сумме приходится свыше 76% мирового потребления серебра. По данным Johnson Matthey, для платины и палладия этот показатель составляет свыше 95% и 97% соответственно.

Для роста котировок серебра были и технические причины. Как отмечают аналитики ФГ «Финам», превышение предыдущего годового максимума ($35 за унцию) привело к тому, что спекулянты, «ранее игравшие на понижение, вынуждены были закрывать короткие позиции, что быстро разогревало цены». В результате инвесторы начали переключать свое внимание с золота, котировки которого второй месяц остаются в узком коридоре ($3200–3400 за унцию), на серебро, платину и палладий. «В ситуации, когда золото уже существенно выросло в цене и двигаться дальше все сложнее, инвестиционный интерес может переключаться на другие драгметаллы»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

О росте инвестиционного спроса на серебро свидетельствуют данные Bloomberg. По итогам минувшей недели активы всех серебряных ETF выросли на 334 тонны, до 23,4 тыс. тонн, максимального значения с 25 мая 2023 года. Это сильнейший недельный прирост с конца марта и второй по величине в этом году. С начала года активы фондов увеличились на 1,1 тыс. тонн. «Золото — это хедж от негативных событий. Теперь, когда риски негативного сценария (многократный рост торговых тарифов и глобальная рецессия) снижаются, промышленные металлы начали догонять золото, интерес к которому со стороны институциональных инвесторов стал угасать»,— отмечает господин Скрябин.

В ближайшие дни стоимость промышленных металлов будет определяться результативностью переговоров США и Китая. «Если сейчас глобальная экономика все же преодолеет риски рецессии, спрос на серебро будет расти вместе с ценами»,— отмечает Дмитрий Скрябин. По мнению аналитиков ФГ «Финам», ближайшей целью по серебру является рост до уровня $37–40 за унцию. «Подъем цен на серебро до $50 за унцию пока выглядит маловероятным, но исключать его полностью нельзя»,— отмечают аналитики.

Виталий Гайдаев