Россияне возвращаются в резидентскую гавань

Россияне, которые уехали из страны, возвращаются в прежнее налоговое резидентство. О росте таких запросов к юристам и консультантам сообщает РБК. Причем речь идет и о трудовых релокантах-физлицах, и о состоятельных бизнесменах. Часть обращений поступает от тех, кто уже вернулся. Другие только оценивают такую возможность, в том числе на будущее. Некоторые заранее выясняют возможные последствия из-за особенностей налогообложения, валютного регулирования и специальных экономических мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Многие продолжают вести бизнес в России или проводят здесь большую часть года. А если человек находится в стране не менее 183 дней в течение 12 месяцев, он снова получает статус налогового резидента. О том, что заставляет людей возвращаться, рассуждает независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова: «Я бы в первую очередь говорила все-таки про общечеловеческие причины. Налоги здесь не играют решающей роли, потому что очень сложно построить свою жизнь, исходя только из каких-то налоговых категорий. Как правило, это просто дополнительный бонус. Человек переезжает в какую-нибудь страну, которая ему уже нравится. Поэтому, если мы говорим о возвращении или о переезде, мы говорим о том, что изменились какие-то обстоятельства, не связанные с налогами. Потому что в Российской Федерации налоги как раз увеличились, по этой причине мы бы наблюдали отток людей. Скорее всего, просто политическая ситуация меняется, плюс есть просто базовая усталость. Кроме того, может быть такое, что семья здесь, активы здесь.

При этом в России, безусловно, проще работать с банками. Они более лояльны, чем, например, в Европе. Более того, в таком постсанкционном, санкционном мире, если у человека российский паспорт, но нет именно паспорта другой страны, а есть просто ВНЖ или виза, с банками в Европе, Америке могут быть определенные сложности, даже если человек с Россией связи оборвал. С 2022 года прошло уже достаточно много времени. И сейчас люди пытаются понять: а где находиться проще — по ту сторону или по эту?»

Юристы напоминают об изменениях в налоговом законодательстве, которые произошли в 2025 году, и рекомендуют учитывать это при переезде. Тем, кто успел обзавестись компаниями за рубежом, стоит быть особенно внимательным, говорит управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин: «Если у этих лиц, когда они находились за рубежом, появлялись иностранные компании и они по этим компаниям не отчитывались, с отменой налогового резидентства у них возникает обязанность задекларировать эти иностранные компании и отчитываться каждый год по так называемым КИКам. подавать отчетность по нераспределенной прибыли таких КИКов, если прибыль компании превышает 10 млн руб. в год. Практически в стопроцентном количестве случаев у таких лиц, которые возвращаются на родину, есть иностранные счета, которые точно так же нужно декларировать и по которым нужно подавать отчеты о движении денежных средств каждый год.

Кроме того, помимо налогового резидентства, есть такое понятие как валютный резидент. Если эти лица сохраняли российские паспорта, у них был специальный статус в части валютного резидентства, который в существенной степени упрощает порядок расчетов, то по возвращении на родину они становятся валютными резидентами согласно общему режиму. И тут надо внимательно смотреть за взаиморасчетами по таким иностранным счетам. Люди, прожившие за рубежом, очень сильно расслабляются, привыкают не отчитываться, никому ничего не предоставлять, а когда они возвращаются, появляются эти обязанности. И они порой уже приходят с какой-то проблемой и говорят, мол, мы просто не обратили на это должное внимание. Поэтому, конечно, тут надо быть очень внимательным, аккуратным, очень педантично относиться ко всем этим обязанностям, потому что и штрафы высокие, и ответственность серьезная предусмотрена».

До конца года ФНС планирует запустить систему, которая будет автоматически определять статус налогового и валютного резидента. Выводы будут делаться на основе данных погранслужбы о пересечении государственной границы.

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Илья Сизов