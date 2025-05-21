Валюта потребовала консультаций

Россияне стали чаще обращаться к юристам за помощью по вопросам валютного права. Спрос на такие консультации растет из-за усиления контроля правонарушений в этой сфере, пишут «Ведомости». Опрошенные “Ъ FM” юристы также подтвердили этот тренд. Причем растет число как превентивных обращений, так и случаев, когда клиент уже совершил ошибку из-за незнания валютного законодательства.

Например, россияне консультируются при открытии зарубежных счетов, говорит партнер FTL Advisers Мария Кукла: «Основной всплеск мы наблюдали, конечно, в 2022 году, когда встали вопросы о применении валютного регулирования, санкционного и контрсанкционного. Но сейчас, можно сказать, что более широкий круг граждан обращается к юристам. Очень многие, кто раньше не имели никакого отношения к законодательству валютного регулирования, открыли банковские карты в дружественных юрисдикциях для того, чтобы обеспечить себе комфорт в путешествиях. Не все из них понимали, что это порождает дополнительные обязательства в части уведомления об открытии таких счетов, об изменении их реквизитов.

Многие думали, что наше государство не узнает. При этом вскоре люди получили от налоговой уведомления, что они не представили отчеты и могут быть привлечены к ответственности. Еще некоторые полагали, что если они получают вид на жительство в ОАЭ, открывают счета в местном банке, то для эмиратских банков они рассматриваются как местные, и что Российская Федерация может не узнать об этих счетах. Они были глубоко разочарованы. Были интересные ситуации, когда граждане Израиля, которые также являются гражданами Российской Федерации, не сообщали о своих израильских счетах. Было несколько ситуаций, когда Израиль отправлял граждан решать вопрос в налоговую РФ».

Размеры штрафов за нарушения валютного законодательства варьируются в зависимости от степени тяжести и от того, кто совершил ошибку. Например, физические лица должны уведомить налоговую об открытии или закрытии счета за рубежом в течение 30 дней. В случае повторных нарушений штрафы могут составлять десятки тысяч рублей, а для юридических лиц — сотни. Тренд на увеличение спроса на такие консультации заметила также партнер практики частных клиентов, адвокат Татьяна Микони: «Я могу выделить две основные причины. Во-первых, это некая общая тенденция, что граждане и компании начинают более внимательно относиться к своим делам, к тому, как ведется их бизнес.

Во-вторых, за последние несколько лет произошло достаточно много изменений в сфере валютного регулирования, в основном в сторону ужесточения, и произошел скачок числа привлечений к ответственности.

Конечно, это взаимосвязано, но на самом деле граждане все-таки стараются действовать превентивно. Конечно, есть кейсы, когда уже произошло привлечение, и мы помогаем снизить размер ответственности либо, наоборот, избежать ответственности в ситуации, когда, допустим, не было нарушения либо были какие-то обстоятельства, которые позволяют смягчить последствия такого нарушения».

Одно из самых жестких наказаний можно получить за проведение незаконной валютной операции. Владельцы счетов в иностранных банках могут потерять до 40% суммы перевода, иногда до 75%. При этом растет спрос на консультации как со стороны физических лиц, так и компаний, отмечает старший юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова: «Вопрос о том, как наказывать валютных резидентов и российские компании за нарушение указов президента, неоднократно обсуждался в рамках сообщества юристов и на законодательном уровне. Было дело IKEA, когда суд пришел к выводу, что нарушение указов президента — это нарушение основ правопорядка РФ. И они пошли через Гражданский кодекс, и взыскали в пользу государства всю сумму сделки, которая нарушала указ президента.

К нам обращаются в основном владельцы средних и малых бизнесов. Допустим, есть компания, которая занимается производством фармацевтических дженериков: с платежами с Россией сейчас достаточно трудно, и владельцы бизнеса рассматривали, где можно учредить дополнительную компанию, чтобы упростить вопрос именно трансграничных платежей, но чтобы это не нарушило российское валютное законодательство и указы президента. Но все равно остается российское "авось". К нам часто обращаются, чтобы минимизировать негативные последствия, когда у налоговой уже возникли вопросы, а не заранее, чтобы избежать штрафов».

Снимать наличные с валютных счетов внутри страны россияне не могут с 2022 года. Для тех, чьи счета были открыты ранее, доступен лимит снятия $10 тыс., другой вариант — снять деньги со счета в рублях. Этой весной ЦБ вновь продлил ограничения.

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Анна Кулецкая