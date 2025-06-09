Бывший гендиректор злоупотребил на четыре года

К четырем годам колонии общего режима приговорил Замоскворецкий районный суд бывшего гендиректора АО ГЛОНАСС Игоря Милашевского, признав его виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор АО ГЛОНАСС Игорь Милашевский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший генеральный директор АО ГЛОНАСС Игорь Милашевский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На оглашение вводной и резолютивной частей приговора судье Александру Белику потребовалось несколько минут. Уголовное дело было возбуждено — сначала по факту злоупотребления должностными полномочиями — 14 июля 2023 года следственными органами ГСУ СКР по Москве. 29 сентября того же года Замоскворецкий суд по ходатайству следователя отправил бывшего гендиректора АО под стражу на два месяца, несмотря на протесты его защиты.

По ходу расследования обвинение бывшему топ-менеджеру было ужесточено.

Сначала ч. 1 ст. 285 была заменена на ч. 3 (добавился квалифицирующий признак «причинение тяжких последствий»), затем в деле появилась и ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата). В конце 2024 года следствие было завершено, после чего обвиняемый и его защита знакомились с материалами дела. После подписания обвинительного заключения прокурором в начале 2025 года материалы поступили на рассмотрение в тот же Замоскворецкий райсуд столицы.

Слушания начались 19 марта и уложились в семь судебных заседаний. В прениях сторон прокурор просил признать подсудимого виновным по всем статьям и приговорить к семи годам колонии общего режима. Адвокаты просили проявить к подзащитному снисхождение.

В результате судья признал Игоря Милашевского виновным и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима за растрату и трех лет за злоупотребление должностными полномочиями.

Путем частичного сложения сроков господин Милашевский получил четыре года лишения свободы с запретом на два года занимать должности на госслужбе.

После оглашения приговора осужденный сказал председательствующему, что приговор ему ясен. Адвокаты Игоря Милашевского и представитель потерпевшей стороны — АО ГЛОНАСС — отказались от комментариев.

АО ГЛОНАСС Игорь Милашевский возглавил в июле 2018 года, а уволился в ноябре 2022 года. До того с 2004 по 2011 год он возглавлял министерство транспорта и связи Чечни и был награжден главой республики Рамзаном Кадыровым.

Алексей Соковнин