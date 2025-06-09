Сергей Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение о целесообразности переноса штаб-квартиры ООН в Сочи во время своего выступления на Форуме будущего 2050, сообщает «Ъ». Господин Лавров отметил, что эту идею ранее высказывал Иосиф Сталин, который действительно серьезно предлагал ее, но в итоге согласился на размещение в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров также признал, что сейчас такой перенос невозможен. Он указал на то, что структуры ООН прочно укоренились не только физически, но и кадрово. Сотрудники организации, получившие постоянные контракты, уже приобрели недвижимость. По словам министра, перенос штаб-квартиры ООН мог бы вызвать серьезные последствия для людей.

Ранее, в 2019 году, Сергей Лавров также упоминал о подобной инициативе. Он подчеркивал, что Иосиф Сталин предлагал Сочи в качестве места для штаб-квартиры ООН, и отмечал, что курорт мог бы успешно справиться с этой задачей после проведения Олимпиады и других мероприятий.